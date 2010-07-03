30 طرح آموزش و پرورش استان سمنان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی پیش از ظهر شنبه در دومین جلسه شورای اداری آموزش و پرورش استان سمنان گفت: این پروژه ها شامل فضاهای آموزشی و سالن های ورزشی است که دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصد است.

وی با اشاره به اینکه با اختصاص باقی مانده اعتبارات تا ابتدای مهرماه افتتاح می شوند، گفت: افزایش اعتبارات عمرانی امسال آموزش و پرورش این استان نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است.

قزوهی ادامه داد: امسال در سر فصل آموزشی اعتبارات استان 100 درصد افزایش دارد که با میانگین کشوری برابر شده است.

وی از کسب رتبه برتر ستان در اجرای مطلوب برنامه های گرامیداشت هفته معلم امسال در کشور خبر داد و گفت: استان سمنان امسال در اجرای برنامه های ابتکاری و مفید در هفته گرامیداشت معلم جزء استانهای برتر کشور معرفی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از تعهد 70 میلیارد ریالی خیران در دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز این استان خبر داد و گفت: امسال تعهد خیرین نسبت به سالهای قبل در ساخت و ساز فضاهای آموزشی دو برابر افزایش داشته است.

استاندار سمنان نیز در این جلسه آموزش و پرورش را بستر توسعه هر جامعه دانست و گفت: توجه به نیروی انسانی و مسائل اقتصادی این بخش نیز توجه به جامعه آینده و جلوگیری از نقص تربیتی دانش آموزان است.

عباس رهی توجه ویژه به دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی را خواستار شد و گفت : آموزش و پرورش در تدریس و تربیت دانش آموزان نباید از مشارکت خانواده ها غافل شود.

حجت الاسلام شاهچراغی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان نیز در این نشست با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان گفت: مسئولان آموزش و پرورش استان باید در کنار تعلیم علم و دانش به دانش آموزان تربیت را نیز در دستور کار خود قرار دهند.