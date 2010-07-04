اجلاس کمیته مدیران منتخب حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

حجت الاسلام ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اجلاس با حضور 20 نفر از مدیران منتخب مدارس علمیه خواهران در سراسر کشور 15 تیر ماه در قم برگزار می شود این افراد از بین 300 مدیر حوزه های علمیه خواهران در سراسر کشور انتخاب شده اند.

وی افزود: محورها و موضوعات معین شده برای طرح در این نشست، شامل بررسی آیین نامه داخلی و شرح وظایف و کارکردهای کمیته و تبادل نظر درباره دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران به شکل حضوری یا غیرحضوری، نحوه اجرا و زمان برگزاری این دورس، محتوای دوره ها و سایر مسایل مرتبط با آموزش ضمن خدمت مدیران است.

معاون شهرستان های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران افزود: در حاشیه این اجلاس، کمیته مدیران منتخب نشست مشترکی نیز با معاونت پژوهش مرکز مدیرت حوزه های علمیه خواهران خواهد داشت در این نشست سه موضوع اعلام مهمترین برنامه های معاونت پژوهش در ارتباط با اجلاس مدیران، بررسی نحوه همکاری و تعامل مدیران با دبیرخانه امور پژوهشی اجلاس و درخواست از مدیران منتخب برای طرح پیشنهادات در رابطه با ثمربخشی بیشتر اجلاس مدیران بررسی خواهد شد.