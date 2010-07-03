کاهش 5 درصدی مشکلات کنکور / شناسایی 15 متخلف در کنکورهای اخیر

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، محمد حسین سرورالدین ظهر شنبه در حاشیه بازدید از کنکور داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی در دانشگاه آزاد واحد کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی چهار ماه گذشته 15 نفر در خصوص تخلفات کنکور شناسایی شدند و پرونده هر 15 نفر به مراجع قضایی ارسال شده است و تمامی این افراد نیز محکوم شده و حکم قضایی گرفته اند.

وی افزود: در کنکور سال جاری، سازمان سنجش از نرم افزار تقلب یاب استفاده کرده که در صورتی که میزان شباهت پاسخنامه ها بیش از 60درصد باشد موارد به کمیسیون خاص ارسال می شود تا با متقلبین برخورد قانونی صورت گیرد.

150 هزار نفر برای دریافت کارت شرکت در کنکور نرفتند

رئیس سازمان سنجش خاطر نشان کرد: امسال در کنکور سراسری یک میلیون و 200 هزار نفر ثبت کرده بودند که از این تعداد 150 هزار نفر برای دریافت کارت ورود به جلسه مراجعه نکرده اند.

سرورالدین یادآور شد: کنکور امسال با کاهش پنج درصدی مشکلات نسبت به سال گذشته برگزار شد به طوری که طبق ادعای کارشناسان و مسئولان اجرایی کنکور امسال به مراتب از کنکور سالهای اخیر بهتر بوده است.

این مسئول همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص تجمیع آزمون دانشگاه آزاد با سراسری نیز گفت: هنوز تصمیم جدی در این مورد اتخاذ نشده است .

100 هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می شوند

رئیس سازمان سنجش بیان داشت: امسال در کنکور کارشناسی ارشد نیز 850 هزار نفر شرکت کردند که از این تعداد 100 هزار نفر پذیرفته می شوند .

وی ادامه داد: سیاست وزارت علوم در سال جاری افزایش ظرفیت دانشگاههای مادر کلانشهرها در مقطع کارشناسی ارشد و کاهش در مقطع کارشناسی است.

وی همچنین عنوان کرد: نتایج کنکور نیمه دوم مرداد ماه انجام می شود و ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیر انتفاعی امسال 750 هزار نفر است و داوطلبان برای انتخاب رشته با مراجعه به دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش کار انتخاب رشته را انجام دهند و از مراجعه به مراکز غیر مجاز انتخاب رشته خودداری کنند.