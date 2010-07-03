اولین گروه دانشگاهیان عمره گذار 19 تیرماه اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا گفت: در بازه زمانی نهم تیرماه تا هشتم مرداد ماه، 9 هزار نفر از دانشگاهیان به سرزمین وحی مشرف می شوند.

وی افزود: این تعداد شامل 6 هزار دانشجوی پسر، 2 هزار دانشجوی متاهل( زوج های دانشجو) و هزار نفر از اساتید می شوند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم گفت: علاوه بر این 9 هزار نفر، 500 نفر از فعالین فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور نیز به عمره مشرف می شوند.

وی در خصوص برنامه های آموزشی عمره دانشگاهیان گفت: سلسله نشست های آموزشی عمره گزاران دانشگاهی در دو مرحله با حضور کلیه دانشجویان و اساتیدی که به عمره مشرف می شوند، برگزار شد که در آن به موضوعاتی چون شیعه شناسی، آشنایی با وهابیت و آشنایی با اماکن عربستان با دعوت از اساتید آگاه به مسائل حج و زیارت پرداخته شد.

دارا گفت: دفتر امور فرهنگی وزارت علوم قبل از سفر دانشگاهیان، بسته های فرهنگی آموزشی، شامل 13 جلد کتاب آموزشی ویژه عمره دانشگاهیان به کلیه زائران دانشگاهی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، دانشگاه آزاد و مراکز غیر دولتی و غیر رسمی اهدا خواهد کرد.