مستندهای حسن نقاشی در خانه هنرمندان به نمایش در می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم ها روز سه شنبه 15تیر در قالب برنامه‌ی نمایش هفتگی انجمن تهیه کنندگان مستند در سالن بتهون خانه هنرمندان به نمایش در می‌آیند و پس از نمایش ،جلسه‌ی نقد و بررسی این فیلم‌ها با حضور حسن نقاشی برگزار می‌شود.

"باژ و برسم" مستندی است که به نحوه برگزاری آیین پرسه و بزرگداشت روان در میان زرتشتیان یزد می‌پردازد و کنکاشی در زندگی و باورهای پس از مرگ در این آیین دارد. "زروان" به پیکار همیشگی نیروهای خیر و شر و سرانجام این نبرد در قالب اسطوره زروان یکی از کهن ترین اسطوره های ایران باستان می پردازد.

"وایو"هم روایتی از اسطوره باد و ساخته شدن بادگیر های شهر یزد و بررسی وضعیت فعلی این معماری شگفت انگیز است.





