توزیع کارت کنکور دانشگاه آزاد از فردا / جزئیات برگزاری آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهرادفر امروز شنبه در جمع خبرنگاران درباره چگونگی توزیع و رفع نقص کارت آزمون سراسری غیرپزشکی سال 89 این دانشگاه گفت: داوطلبان از ساعت 11 صبح فردا یکشنبه 13 تیرماه می ‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org و با اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام نسبت به مشاهده و دریافت پرینت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی افزود: علاوه بر کارت ورود به جلسه فرم راهنمای آزمون و هشدارهای حفاظتی نیز بر روی سایت قرار می ‌گیرد که داوطلبان باید با تهیه نسخه چاپی از آنها مطالب را با دقت مطالعه کنند.

نحوه رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور غیرپزشکی سال 89

وی به نحوه رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون سراسری 89 رشته‌های غیر پزشکی دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: چنانچه داوطلبان پس از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مغایرتی در اطلاعات ثبت شده مشاهده کردند، برای اصلاح آن در تهران باید به چهار حوزه رفع نقص در نظر گرفته شده که اطلاعات آن بر روی سایت قرار داده مراجعه کنند.

مهرادفر افزود: همچنین داوطلبانی که یکی از واحدهای دانشگاهی شهرستان را به عنوان حوزه امتحانی خود انتخاب کرده اند باید به باجه ‌های رفع نقص پیش بینی شده در واحدهای دانشگاهی مراجعه و نسبت به اعلام موارد نقص اقدام و رسید رفع نقص دریافت کنند.

معاون اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که به منظور تغییر رشته شهرهای انتخابی و یا حوزه امتحانی بیش از یک ثبت نام در آزمون غیر پزشکی داشته‌اند، در صورت یکسان بودن مجموعه امتحانی ثبت نامهای متوالی تاریخ و زمان آخرین ثبت نام آنها ملاک عمل قرار گرفته و کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است.



وی اضافه کرد: در صورتی که داوطلب بیش از یکبار در مجموعه‌های امتحانی متفاوت ثبت نام کرده باشد، کارت ورود به جلسه جهت کلیه ثبت نام‌ها صادر شده است که در این شرایط فقط داوطلب می تواند تنها در یک مجموعه امتحانی در آزمون شرکت کند.

مهرادفر در ادامه به چگونگی توزیع کارت داوطلبانی که در آزمون غیرپزشکی و نظام پاره وقت ثبت نام کرده‌اند، اشاره کرد و افزود: داوطلبانی که در آزمون غیرپزشکی و نظام پاره وقت با دو کارت اعتباری جداگانه ثبت نام کرده اند و دو شماره پرونده جداگانه دارند، این ثبت ‌نامها با هم ادغام می شود و یک کارت ورود به جلسه برای آنها صادر خواهد.

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: این دسته از داوطلبان می توانند با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری ثبت نام آزمون غیرپزشکی خود، کارت ورود به جلسه که حاوی اطلاعات رشته محل های انتخابی آزمون غیرپزشکی و نظام آموزشی پاره وقت است را دریافت کنند.

مهرادفر افزود: سهمیه آن دسته از داوطلبانی که در فرم ثبت نام اینترنتی متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران بوده اند اما این سهمیه توسط نهاد مربوطه تایید نشده است، در کارت ورود به جلسه سهمیه عادی قید شده است و این دسته از داوطلبان باید مدت یک هفته نسبت به مراجعه به نهاد مربوطه و اصلاح سهمیه خود اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان سهمیه جانبازان، آزادگان و شاهد باید با مراجعه به پایگاه ایثار به نشانی www.issar.ir نسبت به پیگیری سهمیه خود اقدام کنند.

برگزاری آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد در 17 و 18 تیرماه

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد افزود: آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد در چهار نوبت صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه 17 و 18 تیرماه برگزار می شود. آزمون زیر مجموعه های 1، 2، 4 ،6 تا 9 مجموعه ریاضی در صبح پنجشنبه 17 تیرماه، آزمون زیر مجموعه های 3، 5 و 10 مجموعه ریاضی و فنی عصر پنجشنبه 17 تیرماه، آزمون مجموعه های 3 و 4 گروه علوم انسانی صبح جمعه 18 تیرماه و آزمون مجموعه های 2 علوم تجربی کشاورزی و دامپزشکی 5 زبانهای خارجه و 6 هنر عصر جمعه 18 تیرماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: آزمونهای نوبت صبح راس ساعت 8 و آزمونهای نوبت عصر راس ساعت 16 آغاز خواهد شد و داوطلبان باید یک ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحانی حضور داشته باشند.

730 هزار نفر متقاضی آزمون غیرپزشکی سال 89



وی با بیان اینکه بیش از 730 هزار نفر متقاضی آزمون غیرپزشکی و گزینش نظام پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی هستند، گفت: داوطلبان آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد در 7 هزار و 13 رشته محل این آزمون در نظام تمام وقت و پاره وقت به رقابت می پردازند.



مهرادفر تأکید کرد: در آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد 49 درصد داوطلبان زن و 51 درصد مرد هستند.



وی با بیان اینکه آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و 218 حوزه امتحانی در سطح کشور برگزار می شود، افزود: در آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه ریاضی با 48 درصد از کل داوطلبان بیشترین متقاضی و پس از آن مجموعه علوم انسانی با 35 درصد، علوم تجربی با 15 درصد و گروه هنر کمتر از 2 درصد از داوطلبان را به خود اختصاص داده اند.