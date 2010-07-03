تزریق واکسن برای دریافت ویزای عمره ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، درحالی که تهدید از همه‌گیری آنفلوآنزای نوع A به تدریج کمرنگ شده و انبارها دیگر به واکسن این بیماری تجهیز نیستند تزریق این واکسن هنوز هم برای زائران عمره یک ضرورت محسوب می‌شود.

این درحالی است که وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد که تمام اقدامات پیشگیرانه را علیه این بیماری ادامه می‌دهد. در حقیقت این ویروس هنوز وجود دارد به طوری که بمبئی در ماه ژوئن 100 مورد مبتلا به این بیماری را گزارش کرد.

وزارت بهداشت عربستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد: دوربینهای کنترل حرارت بدن در نقاط ورود به فرودگاه نصب شده تا بیمارانی که دمای بدن آنها بالا است، مشخص شوند. افرادی که به این بیماری مبتلا هستند قرنطینه خواهند شد. ما همچنین گزارشهای سازمان بهداشت جهانی را درباره آنفلوانزای خوکی دنبال می‌کنیم تا بتوانیم که اقدامات مقتضی را اتخاذ کنیم.

مقامات فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز امسال نسبت به سال گذشته آماده‌تر هستند و وزارت بهداشت عربستان از ترس شیوع این بیماری به مردم هشدار دارد از رفتن به اماکن پرجمعیت پرهیز کنند.

این درحالی است که زائران در فرودگاه اظهار داشتند که در معرض هیچ‌گونه آزمایش پزشکی قرار نداشتند و با موارد نامتعارفی چون سال گذشته رو به رو نشدند.

برخی از زائرانی که برای عمره وارد عربستان شدند اظهار داشتند براساس قوانین تزریق واکسن چند بیماری همه‌گیر چون آنفلوآنزای نوع A پیش از ورود به عربستان ضروری بوده است.

این بیماری در فصل عمره گذشته بین ماه های "می" تا "اکتبر" به اوج خود رسید. 240 مورد از آنفلوآنزای نوع A در ماه شعبان پیش از رمضان، 247 مورد در طول ماه رمضان گزارش شد و در ماه شوال، ماه بعد از رمضان این تعداد 137 مورد رسید.

وزارت بهداشت عربستان همچنین اعلام کرد که در ستادهی سال گذشته علیه این بیماری که رسانه‌ها از آن با عنوان موج وحشت یاد کرده بودند بیش از 200 هزار پوستر و آگاهی به زبانهای مختلفی توزیع شدند.

اکنون نیز به رغم اینکه تمام زائران باید علیه این بیماری واکسینه شوند، اما زنگهای هشدار چون سال گذشته درحال به صدا درآمدن نیست و در فروشگاههای بزرگ جده مایع شستشوی دست ضد ویروس به مردم ارائه نمی‌شود و مردم به دنبال تهیه داروی تامیفلو نیستند.