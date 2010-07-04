به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین طاهری - دبیر علمی همایش پرداخت الکترونیک با بیان اینکه بانک مرکزی می تواند به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور راهکارهای عملی و موثری را برای گسترش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در پیش گیرد گفت: این امر تنها با مساعدت دیگر سازمانهای درگیر مانند موسسات مالی و اعتباری کشور و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی صورت خواهد گرفت.



وی افزود: در این همایش یک روزه وضعیت فعلی و روندهای گسترش پرداخت الکترونیک مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار می گیرد همچنین شناخت چالشها و موانع از یک سو و بررسی تجربیات جهانی از سوی دیگر به برنامه ریزان کمک خواهد کرد تا با دید واقع گرایانه به برنامه ریزی برای گسترش پرداخت الکترونیک در کشور بپردازند.

دبیر علمی همایش پرداخت الکترونیک با اشاره به استقبال کم نظیر حوزه بانکی کشور از کنفرانس پرداخت الکترونیک، اضافه کرد: برگزاری این همایش برای درکنار هم قرار دادن حوزه مخابراتی و بانکی کشور، گسترش سطح تعاملات این دو حوزه و در نهایت تسهیل در توسعه پرداخت الکترونیک بسیار موثر و هوشمندانه خواهد بود.

به گزارش مهر، در این همایش که با همکاری بانک مرکزی ایران برگزار می شود، تبیین وضعیت موجود ارایه سرویس‌های پرداخت الکترونیک در کشور، افزایش تعامل بدنه بانکی کشور با فعالان و ارایه‌دهندگان خدمات مخابراتی، زیرساخت‌های نوین تکنولوژیکی، امنیت در پرداخت الکترونیک، هم‌افزایی و همگرایی در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های کلان در توسعه خدمات پرداخت الکترونیک بین تمامی فعالان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پرداخت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد.