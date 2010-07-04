به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین طاهری - دبیر علمی همایش پرداخت الکترونیک با بیان اینکه بانک مرکزی می تواند به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور راهکارهای عملی و موثری را برای گسترش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در پیش گیرد گفت: این امر تنها با مساعدت دیگر سازمانهای درگیر مانند موسسات مالی و اعتباری کشور و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در این همایش یک روزه وضعیت فعلی و روندهای گسترش پرداخت الکترونیک مورد بررسی و آسیبشناسی قرار می گیرد همچنین شناخت چالشها و موانع از یک سو و بررسی تجربیات جهانی از سوی دیگر به برنامه ریزان کمک خواهد کرد تا با دید واقع گرایانه به برنامه ریزی برای گسترش پرداخت الکترونیک در کشور بپردازند.
همایش پرداخت الکترونیک با هدف تبیین فرصت و ضرورت گسترش خدمات پرداخت الکترونیک در کشور 23 تیرماه در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین طاهری - دبیر علمی همایش پرداخت الکترونیک با بیان اینکه بانک مرکزی می تواند به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور راهکارهای عملی و موثری را برای گسترش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در پیش گیرد گفت: این امر تنها با مساعدت دیگر سازمانهای درگیر مانند موسسات مالی و اعتباری کشور و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی صورت خواهد گرفت.
نظر شما