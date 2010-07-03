به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "خنده در باران" سه‌شنبه 15 تیر در کلینیک تاوان واقع در شهرک غرب آغاز می شود. گروه ‌فیلمبرداری 8 روز در این لوکیشن فیلمبرداری دارند. اتفاقات اصلی فیلم نیز در همین مکان روی می‌دهد.

در اولین روز فیلمبرداری شقایق فراهانی ونصرالله رادش جلو دوربین قرار می‌گیرند وعلی‌رضا جلالی‌تبار در دومین‌ روز به آنها می پیوندد. مرجانه گلچین، صالح میرزاآقایی، رضا فیاضی، رسول نجفیان، پوراندخت مهیمن، ندا مقصودی، سارا منجری، کیانوش گرامی، مهران رجبی وگوهرخیراندیش دیگر بازیگران این پروژه سینمایی هستند.

در خلاصه داستان "خنده در باران" آمده است: عروس زیبایی پای سفره عقد به‌جای "بله" می‌گوید "نه". همه چیز از همین نقطه شروع می‌شود. داماد همه تلاش خود را می‌کند تا بتواند از عروس جواب "بله" بگیرد اما موفق نمی‌شود. عروس گمشده او در یک تغییر غیرمنتظره تبدیل به شخص دیگری می‌شود! جستجوی داماد برای برگرداندن"عروس ناشناس" سرآغاز ماجراهایی است.

