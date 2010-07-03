95 درصد جمعیت روستایی قاین از آب شرب سالم برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، احمد دانشی ‌پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته صرفه‌ جویی در مصرف آب اظهار داشت: از مجتمع آبرسانی گرماب، فاز دو مجتمع کرغند، مجتمع آبرسانی گزنو، هاشمیه، شیرگ، سده، آویج، کلاته بالا و مجتمع آبرسانی آهنگران از جمله پروژه‌های اولویت ‌دار شهرستان قاین می باشند.

به گفته وی با افتتاح این پروژه‌ها 139 روستا را در این شهرستان از نعمت آب شرب سالم برخوردار می شوند.

وی به اقدامات این مجموعه برای اجرای پروژه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب روستایی اشاره کرد و افزود: مطالعات پروژه جمع‌ آوری و دفع بهداشتی فاضلاب روستایی به عنوان پایلوت از سال 83 در شهرستان قاین آغاز شده است و پس از پایان مطالعات آن در سال 85 عملیات اجرایی آن از سال 86 آغاز شد و تا کنون حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی قاین یادآور شد: تامین اعتبار این پروژه از محل اعتبارات ملی در سال 88 بوده است و مبلغ اختصاص یافته نیز معادل یک هزار و 800 میلیون ریال است.

دانشی ‌پور تصریح کرد: به ‌طور کلی پروژه‌های آب شرب روستایی و شهری با توجه به نیاز استان باید در صدر اولویتهای مسئولان کشوری و استانی قرار گیرد هر چند که این مسئله تا حدودی محقق شده است اما باز هم شاهد اجرای پروژه‌های غیرضروری در برخی از روستاهایی که آب شرب کافی ندارند، هستیم.

وی یادآور شد: با وجود اقدامات بسیار گسترده صورت گرفته در این زمینه اما هنوز پس از گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب شش روستای بالای 20 خانوار شهرستان قاین فاقد آب شرب بهداشتی هستند.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی قاین افزود: تعداد 75 روستا و آبادی این شهرستان به وسیله تانکر آبرسانی می‌ شوند که این مسائل باید سریعا پیگیری شوند لذا از مسئولان درخواست داریم که با یک برنامه زمانبندی شده آبرسانی به روستاهای بالای 20 خانوار را طی دو سال به اتمام برسانند.