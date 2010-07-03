900 میلیارد ریال به تعاونیهای بانوان مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آتوسا وفادار ظهر شنبه در همایش تعاونی های بانوان استان در نوشهر افزود: این اعتبار در قالب بودجه سنواتی در سال 88 بین 11 تعاونی زنان استان توزیع شد.
وی اظهار داشت: از این اعتبار مبلغ 300 میلیون ریال مربوط به بودجه سال 86 و 600 میلیون ریال از بودجه 87 می باشد که به عاملیت بانک توسعه و تعاون پرداخت شد.
وی از کمک بلاعوض اداره کل تعاون مازندران به تعاونی بانوان همیار کماج شهرستان قائم شهر خبر داد.
وی از کمک بلاعوض اداره کل تعاون مازندران به تعاونی بانوان همیار کماج شهرستان قائم شهر خبر داد.
مشاور امور بانوان اداره کل تعاون گفت: 15 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض خاص تعاونی بانوان در سال 88 از طریق وزارت تعاون به شرکت تعاونی بانوان همیار کماج قائمشهر پرداخت شد.
وی افزود: کلیه اعضای این شرکت؛ زنان سرپرست خانوار می باشند و شرکت در زمینه پخت نان محلی فعالیت چشمگیری دارد.
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