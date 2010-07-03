900 میلیارد ریال به تعاونیهای بانوان مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آتوسا وفادار ظهر شنبه در همایش تعاونی های بانوان استان در نوشهر افزود: این اعتبار در قالب بودجه سنواتی در سال 88 بین 11 تعاونی زنان استان توزیع شد.

وی اظهار داشت: از این اعتبار مبلغ 300 میلیون ریال مربوط به بودجه سال 86 و 600 میلیون ریال از بودجه 87 می باشد که به عاملیت بانک توسعه و تعاون پرداخت شد.



وی از کمک بلاعوض اداره کل تعاون مازندران به تعاونی بانوان همیار کماج شهرستان قائم شهر خبر داد.



مشاور امور بانوان اداره کل تعاون گفت: 15 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض خاص تعاونی بانوان در سال 88 از طریق وزارت تعاون به شرکت تعاونی بانوان همیار کماج قائمشهر پرداخت شد.



وی افزود: کلیه اعضای این شرکت؛ زنان سرپرست خانوار می باشند و شرکت در زمینه پخت نان محلی فعالیت چشمگیری دارد.



