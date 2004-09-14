20 مهرماه ؛ آخرين روز اعزام زايران به عمره مفرده

علي ليالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: اعزام زايران به عمره مفرده از ارديبهشت ماه با هفته اي 12 هزار نفرآغاز شد وتا به امروز بيش از 3 چهارم زايران يعني بيش از 375 هزار نفر از سراسر كشور به عمره اعزام شده اند .

وي به ظرفيت 500 هزار نفري اعزام زايران عمره سال 83 اشاره كرد وافزود: در حال حاضر پروازها به اوج خود رسيده ودر طول هفته 25 هزار نفر اعزام مي شوند وتا روز 20 مهرماه تمام افراد متقاضي به عمره اعزام شده اند.

وي خاطر نشان كرد: همچنين تمامي زايران مشرف شده ، تا روز بيستم ماه مبارك رمضان به كشور باز خواهند گشت.