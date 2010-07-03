95 درصد اعتبارات عمرانی خراسان جنوبی جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف پور پیش از ظهر شنبه در جلسه جذب اعتبارات استان اظهار داشت: با توجه به روند جذبی که وجود دارد این سرعت منطقی و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها است.
وی با اشاره به اینکه در استان ظرفیت و توانمندی بالایی برای جذب قانونمند اعتبارات بیشتر وجود دارد، بیان داشت: پرداختن به تامین به موقع و توزیع منطقی و عادلانه اعتبارات و تسریع در مبادله موافقت نامهها به دلیل تاثیر مستقیم برمقوله جذب از اولویت های نخست و اثر گذار در استان است.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی خواستار توجه متولیان بودجه و اعتبارات در پیگیری به موقع از مرکز برای دریافت سهم مناسب استان در راستای از دست ندادن فصل مناسب کاری شد و گفت: این مهم برای سرعت گرفتن پروژه های نیمه تمام، جلوگیری از تحمیل هزینه های سربار و صرف انرژی مالی مضاعف در فعال سازی مجدد لازم است.
همچنین در این جلسه مدیران دستگاههای اجرایی استان برخی از مشکلات را ابلاغ دیرهنگام و کمبود برخی اعتبارات و کندی انجام مبادله موافقتنامه ها اعلام کردند.
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