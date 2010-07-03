  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

95 درصد اعتبارات عمرانی خراسان جنوبی جذب شده است

95 درصد اعتبارات عمرانی خراسان جنوبی جذب شده است

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: به استناد گزارش‌های دریافتی از فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و شهرداران استان، اعتبارات عمرانی استان تاکنون حدود 95 درصد جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف ‌پور پیش از ظهر شنبه در جلسه جذب اعتبارات استان اظهار داشت: با توجه به روند جذبی که وجود دارد این سرعت منطقی و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه در استان ظرفیت و توانمندی بالایی برای جذب قانونمند اعتبارات بیشتر وجود دارد، بیان داشت: پرداختن به تامین به موقع و توزیع منطقی و عادلانه اعتبارات و تسریع در مبادله موافقت‌ نامه‌ها به دلیل تاثیر مستقیم برمقوله جذب از اولویت ‌های نخست و اثر گذار در استان است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی خواستار توجه متولیان بودجه و اعتبارات در پیگیری به موقع از مرکز برای دریافت سهم مناسب استان در راستای از دست ندادن فصل مناسب کاری شد و گفت: این مهم برای سرعت گرفتن پروژه‌ های نیمه ‌تمام، جلوگیری از تحمیل هزینه‌ های سربار و صرف انرژی مالی مضاعف در فعال سازی مجدد لازم است.

همچنین در این جلسه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برخی از مشکلات را ابلاغ دیرهنگام و کمبود برخی اعتبارات و کندی انجام مبادله موافقتنامه‌ ها اعلام کردند.

کد مطلب 1111170

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها