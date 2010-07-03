بخش صنعت و معدن ناجی اقتصاد کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین هاشمی امروز در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن در محل اجلاس سران در تهران افزود: از اواسط سال گذشته تاکنون سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی از 14 به 20 درصد رسید.

وی افزود: در این مدت، سهم بخش معدن نیز از نیم درصد به 7 درصد افزایش یافت . هاشمی افزود : رشد متوسط بخش صنعت ومعدن در تولید ناخالص داخلی 2/11 درصد است.

رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون بخش بازرگانی علاوه بر سهم خودش بیش از 60 درصد از تسهیلات را به خود اختصاص داده است که باید با برنامه ریزی عمده تسهیلات نظام بانکی را به بخش تولید هدایت کنیم.

هاشمی گفت : اگر 10 درصد از یک هزار میلیارد دلار از محل ذخایر نفت در یک سال گذشته به بخش صنعت اختصاص یابد کشور در زمینه اشتغال و ارزش افزوده متحول می شود.

وی تعامل سازنده بین وزارت صنایع و معادن و کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی را از شاخصهای رشد بخش صنعت ومعدن ذکر کرد و از رئیس جمهوری خواست تا تکلیف قیمتهای حاملهای انرژی زودتر مشخص شود و در عین حال از راه اندازی ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای صنعتی و شهرکهای صنعتی بخاطر کاهش بروکراسی اداری و رسیدگی بهتر به صنعت و معدنکاران تشکر کرد.

