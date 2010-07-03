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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

کشتی آرای به مهر اعلام کرد:

کاهش قیمت جهانی طلا / قیمت سکه کاهش یافت

کاهش قیمت جهانی طلا / قیمت سکه کاهش یافت

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از کاهش قیمت جهانی طلا به 1212 دلار در هر اونس خبرداد و گفت: قیمت سکه تمام طرح قدیم امروز به 315 هزار تومان کاهش یافت.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از کاهش 41 دلاری قیمت هر اونس طلای جهانی نسبت به هفته گذشته خبرداد و گفت: امروز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یکهزارو 212 دلار بوده است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ادامه داد: این در حالی است که قیمت هر طلای جهانی روز شنبه هفته گذشته یکهزارو 255 دلار و اواسط هفته گذشته نیز یکهزارو 240 دلار بوده است.

وی قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را در بازار امروز 315 هزار تومان، سکه طرح امام (ره) را 303 هزارو 500 تومان، نیم سکه را 153 هزارو 500 تومان و ربع سکه را نیز 77 هزا رتومان اعلام کرد.

کشتی آرای همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را نیز 30 هزارو 700 تومان عنوان و بیان کرد: کاهش قیمت سکه در پی کاهش قیمتهای جهانی طلا صورت گرفته است.  

کد مطلب 1111198

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