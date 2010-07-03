کاهش قیمت جهانی طلا / قیمت سکه کاهش یافت

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از کاهش قیمت جهانی طلا به 1212 دلار در هر اونس خبرداد و گفت: قیمت سکه تمام طرح قدیم امروز به 315 هزار تومان کاهش یافت.