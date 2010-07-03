“مسائل علوم اجتماعی در ایران” منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل مجموعه مقالهها، گفتگوها و میزگردهای همایش "مسائل علوم اجتماعی ایران" است که به همت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم منتشر شده است.
این کتاب در سه فصل سامان یافته است. بخش اول مجموعه سخنرانیهای افتتاحیه این همایش به شمار میرود. بخش دوم این کتاب به مقالات ارائه شده در این همایش اختصاص یافته است.
جامعهشناسی به مثابه یک مسئله: مروری بر موانع توسعه دانش جامعهشناسی در ایران اثر جواد افشارکهن، بررسی تاریخی گرایشهای پژوهشی در تحقیقات جامعهشناسی ایران اثر محمدعلی زکی، جامعهشناسی و چالشهای آن طی نسلهای متعدد: گسست یا انباشتگی علمی اثر تقی آزادارمکی از جمله مقالات منتشر شده در این بخش هستند.
علوم اجتماعی بومی در ایران اثر سیدسعید زاهدزاهدانی، مسألهای به نام ضعف همپژوهی رشته علوم اجتماعی در ایران اثر شهناز صداقتزادگان، جامعهشناسی کمیگرا (مطالعه عوامل موثر بر جامعهشناسی کمیگرا در ایران) اثر جلیل کریمی، مسایل انسانشناسی ایران، موقعیت کنونی و چشماندازهای آینده به قلم ناصر فکوهی، تحلیل داوریهای مقالات مجلة جامعهشناسی ایران اثر فرهنگ ارشاد، معصومه قاراخانی و سیدآیتاله میرزایی و بررسی اصول اخلاق در پژوهش و میزان پایبندی پژوهشگران حوزه علوم انسانی به این اصول اثر زهرا ربیعزاده و نوروز نیمروزی سایر مقالات این مجموعه به شمار میروند.
بخش سوم این کتاب به میزگردها و نشستهای این همایش اختصاص یافته است.
تعاملات و ارتباطات در اجتماعی علمی اثر محمدامین قانعیراد، آموزش عالی و دیدگاه قابلیت مدار از پرویز اجلالی، چارچوب نظری طرح توسعهی علوم اجتماعی در ایران از محمد عبداللهی و ملاحظاتی پیرامون برنامه آموزش رشتهی جامعهشناسی به قلم مسعود چلبی در این بخش مورد بررسی قرار گرفتهاند.
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