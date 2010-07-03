“مسائل علوم اجتماعی در ایران” منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل مجموعه مقاله‌ها، گفتگوها و میزگردهای همایش "مسائل علوم اجتماعی ایران" است که به همت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم منتشر شده است.

این کتاب در سه فصل سامان یافته است. بخش اول مجموعه سخنرانی‌های افتتاحیه این همایش به شمار می‌رود. بخش دوم این کتاب به مقالات ارائه شده در این همایش اختصاص یافته است.

جامعه‏شناسی به مثابه یک مسئله: مروری بر موانع توسعه دانش جامعه‏شناسی در ایران اثر جواد افشارکهن، بررسی تاریخی گرایش‏های پژوهشی در تحقیقات جامعه‏شناسی ایران اثر محمدعلی زکی، جامعه‏شناسی و چالش‏های آن طی نسل‏های متعدد: گسست یا انباشتگی علمی اثر تقی آزادارمکی از جمله مقالات منتشر شده در این بخش هستند.

علوم اجتماعی بومی در ایران اثر سیدسعید زاهدزاهدانی، مسأله‏ای به نام ضعف هم‏پژوهی رشته علوم اجتماعی در ایران اثر شهناز صداقت‏زادگان، جامعه‏شناسی کمی‏گرا (مطالعه عوامل موثر بر جامعه‏شناسی کمی‏گرا در ایران) اثر جلیل کریمی، مسایل انسان‏شناسی ایران، موقعیت کنونی و چشم‏اندازهای آینده به قلم ناصر فکوهی، تحلیل داوری‌های مقالات مجلة جامعه‌شناسی ایران اثر فرهنگ ارشاد، معصومه قاراخانی و سیدآیت‌اله میرزایی و بررسی اصول اخلاق در پژوهش و میزان پای‏بندی پژوهشگران حوزه علوم انسانی به این اصول اثر زهرا ربیع‏زاده و نوروز نیمروزی سایر مقالات این مجموعه به شمار می‌روند.

بخش سوم این کتاب به میزگردها و نشست‌های این همایش اختصاص یافته است.

تعاملات و ارتباطات در اجتماعی علمی اثر محمدامین قانعی‏راد، آموزش عالی و دیدگاه قابلیت مدار از پرویز اجلالی، چارچوب نظری طرح‏ توسعه‏ی علوم اجتماعی در ایران از محمد عبداللهی و ملاحظاتی پیرامون برنامه آموزش رشته‏ی جامعه‏شناسی به قلم مسعود چلبی در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.