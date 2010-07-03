به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق امروز در همایش بزرگداشت روز صنعت ومعدن ، عزم ملی و عملیاتی را در رشد صنعت مهم و ضروری ارزیابی کرد و افزود : اتاق بازرگانی ، تشکلها ، نهادها و بخش خصوصی اگر نتوانند با هم ودر یک فضای تعاملی عملیاتی منطقی از شرایط و اقتضائات درک مشترکی داشته باشند بطور قطع به رشد و توسعه این بخش از اقتصاد کشور نمی رسیم .

وی با اشاره به جلسه اتاق بازرگانی با رئیس بانک مرکزی خواستار بسط قانون بخشش جرایم بخش تولید توسط بانک مرکزی به جرایم مالیاتی و بیمه شد و این مسئله را از ضروریات خواند.

آل اسحاق همچنین خواستار توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی جهت اختصاص نقدینگی به بخش صنعت کشور شد و افزود: برای رسیدن به چشم انداز توسعه ، به بخش صنعت کشور باید توجه و حمایت ویژه شود و نظام بانکی کشور باید توان قدرت کافی را برای اختصاص تسهیلات داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران افزود : برای بهبود فضای کسب و کار به ویژه در بخش صنعت ومعدن باید نگرش جدیدی در مجموعه آیین نامه ها و فرآیندها داشته باشیم .

آل اسحاق رشد صنعت را متاثر از عوامل بیرونی ، درونی ، سابقه و تاریخ ، فرآیندها و شرایطی دانست که در مجموع فضای موجود راتشکیل می دهند. وی تصریح کرد : بخش تولید در یک فضای بسته تنفس می کند که بطور عمده ناشی از عوامل بیرونی است ولی در سا یه همدلی و همکاری و تلاش مضاعف این عوامل اثر نخواهد داشت ، هرچند که هزینه ها را بالا می برد.

وی با اشاره به شورای مشورتی صنعت ومعدن کشور با حضور وزیر صنایع ومعادن و معاونین ، نمایندگان اتاق بازرگانی و جلسات ماهیانه نمایندگان وزارت صنایع ومعادن در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران برای بررسی مسایل صنعت ومعدن کشور خاطر نشان کرد : باید بین واردات و تولید هماهنگی وجود داشته باشد و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه صادرات محور بودن تولیدات ، استراتژی واردات باید واردات برای تولید در جهت صادرات باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگر سخنانش، بخش معدن را دارای پتانسیل و از بخشهای اساسی اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد : این بخش به دلایل مختلف نتوانست آنطور که باید رشد کند ، چون در زمینه استفاده از صندوق ذخیره ارزی کمترین استفاده از بخش معدن را داشته است.

آل اسحاق افزود : بخش معدن نیاز به نگرش عملیاتی دارد و زیر بناها باید فراهم شوند . وی اضافه کرد : بخش اکتشاف پر ریسک ترین بخش معدن است که با سرمایه گذاری شخصی امکان پذیر نیست و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که عمده هزینه این بخش بردوش دولت باشد.

وی هماهنگی با واحدها ی جهانی را به منظور استفاده از بازار ، سرمایه و تکنولوژی جهانی را لازمه نگاه برون گرا و رشد و توسعه صنعت کشور برشمرد.