اجرای 77 طرح صنعتی و معدنی سازمان گسترش با همکاری بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اسماعیلی دانا ظهر شنبه در همایش حمایت قضایی از سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در باشگاه برق ساری افزود: این طرح با سرمایه گذاری و مشارکت بانکی به میزان چهار هزار و 650 میلیارد ریال در دست اجرا است.

وی خاطر نشان کرد: توسعه صنایع پیشرفته، صنایع نانو و های تک از جمله اهداف پیش روی توسعه سرمایه گذاری در شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

قائم مقام رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه 250 شرکت ریلی همکار با سازمان قرار است در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود تصریح کرد: تاکنون 230 شرکت خصوصی از اعتبارات و تسهیلات سازمان برای سرمایه گذاری استفاده کردند.

اسماعیلی دانا با بیان اینکه این سازمان امکان تامین منابع ارزی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور تا سقف 700 میلیون دلار را دارد یادآور شد: این سازمان هم اکنون در طرح هایی نظیر کشتی سازی، کشت و صنعت، صنایع بیوایمپلنت و فناوری نانو مشارکت دارد.

وی با اعلام این مهم که سال گذشته 18 طرح سرمایه گذاری توسط این شرکت با همکاری بخش خصوصی در کشور صورت گرفته است افزود: امسال 77 طرح توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بخش خصوصی منجر به عقد قرارداد خواهد شد.

وی اجرای طرح های نانو تکنولوژی و علوم پزشکی نظیر راه اندازی بانک خون بند ناف، تولید واکسن تب برفکی، تولید بیوایمپلنت های استخوانی، قلبی و پوستی بخشی از طرح های مشارکتی سازمان با شرکت های دولتی و خصوصی طرف قرارداد فوق بوده است.

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از پذیرش اختصاص 13 هزار و 266 میلیارد ریال تسهیلات سهم سازمان برای اجرای طرح های آمایش صنعت و معدن کشور خبر داد و گفت: تاکنون شش هزار و 450 میلیارد ریال از این تسهیلات مصوب شده است.

حجت الاسلام اسدالله جعفری، دادستان مرکز مازندران و دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری صنعت و معدن مازندران نیز با تاکید بر حمایت بیشتر از فعالان صنعتی و معدنی استان افزود: امنیت سرمایه گذاری در مازندران را تقویت خواهیم کرد.

وی بیان داشت: این کمیته اجازه سوداگری و رواج ارتشاء و اختلاس را به سرمایه گذار نماها در مازندران نخواهد داد.