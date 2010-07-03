حفظ شعائر و ارزشهای اسلامی از بزرگترین وظایف دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی روز شنبه در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی شرکت کننده در طرح ولایت و اردوهای جهادی طی سخنانی با تاکید بر اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور گفت: قرآن کریم می‌فرماید اگر پسر و دختری عمل منافی عفت انجام دادند باید در حضور مردم به آنها صد تازیانه زد سپس سفارش می‌کند که مبادا تحت تأثیر عاطفه قرار بگیرید که. این نشان دهنده این است که اجرای احکام جای اعمال عاطفه نیست بلکه باید قاطعانه برخورد کرد.



وی با بیان اینکه برخی با استناد به آیه “لا اکراه فی الدین“ می‌گویند دین برای اعمال فشار نیست عنوان داشت: هنگامی که مسأله عفاف و حجاب مطرح می‌شود عده‌ای می‌گویند مگر می‌شود با مردم مبارزه کرد مردم آزاد هستند.



آیت الله مصباح یزدی در ادامه با بیان اینکه مگر اداره جامعه تنها معطوف به کار امنیتی با سلاح و کار فرهنگی با نرمی است؟ ابراز کرد: پس در این میان با تخلفات قانونی چگونه باید برخورد کرد.



پلیس پشتوانه اجرای قانون است



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی پشتوانه اجرای قانون است، اظهار داشت: کسی که در مقابل قانون ایستادگی می‌کند باید پلیس با وی مقابله کند، مسئله چه امنیتی باشد و غیر امنیتی.



دولت قدرت اجرای قانون است



وی با اشاره به اینکه دولت تنها کار فرهنگی را بر عهده ندارد ابراز داشت: کار فرهنگی جای خود اما شأن و وظیفه وجودی دولت این است که مقررات را در مقابل متخلفین اجرا کند که یکی از ویژگی‌های دولت، قوه قاهره است ودولت قدرت اجرای قانون است.



رئیس مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه حفظ شعائر و ارزش‌های اسلامی از بزرگترین وظایف دولت است تأکید کرد: کسی که درمقابل قانون می‌ایستد باید با وی برخورد شود.



این استاد حوزه علمیه در ادامه ابراز داشت: اگر مبارزه تنها معطوف به مبارزه با مسائل امنیتی است پس چه کسی باید این مسائل را پیگیری کند



دین قضاوت و کیفر نیز دارد



وی با انتقاد از این مطلب که اینها همه مربوط به این می‌شود که ما هنوز متوجه نشده‌‌ایم که دین چه جایگاهی در اجتماع دارد عنوان کرد: اگر بر این تصور باشیم که دین فقط یک مقوله فرهنگی است و هر کار فرهنگی باید با احترام انجام شود، پس ارزش‌های دینی را تنها باید با نصیحت، احترام و محبت انجام گیرد پس در این صورت تعزیرات حکومتی برای کجاست؟ این مطالب تنها یک مغالطه است. دین قضاوت و کیفر نیز دارد.



وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده است، گفت: اگر هدف ما اجرای دینی بود که در کلیساها و معابد برقرار است پس برای چه ما انقلاب کردیم.



رئیس مؤسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: متأسفانه بسیاری از متدینین، نخبگان و انقلابیون ما به علت اینکه تحت تأثیر فرهنگ غرب هستند باورشان نیست که قلمرو دین کجا است اگر ما بخواهیم اصلاحاتی را به وجود بیاوریم اول باید مشخص کنیم که جایگاه دین کجا است.