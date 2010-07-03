تعامل جهانی ایران برای تصرف قلوب مردم جهان است/ اولویت بیانیه تهران باشد

محمود احمدی بیغش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت تاکید جمهوری اسلامی بر گفتگو باغرب به رغم سوء نیت این کشورها گفت: معادلات سیاسی امروز جهان به گونه ای نیست که ما به یک باره خود را از جهان جدا کرده و گفتگو را ترک کنیم بلکه با وجود اینکه می دانیم غرب نه فقط با فناوری هسته ای کشورمان که با موجودیت جمهوری اسلامی ایران موافق نیست به مذاکره ادامه می دهیم تا افکار عمومی جهان این کشور ها را به خوبی بشناسند.



وی با اشاره به شروط مطرح شده از سوی رئیس جمهور برای ادامه گفتگو با غرب در خصوص مسائل هسته ای کشورمان افزود :ما هرگز نمی گوئیم که گفتگو و مذاکره نمی کنیم زیرا می خواهیم در افکار عمومی جهان این جرقه را بزنیم که بپرسند برای مثال چرا آمریکا خود را به عنوان عضو ان پی تی معرفی می کند ولی بدان پای بند نیست و رژیم صهیونیستی را مجهز به سلاح هسته ای و یا از استقرار سلاح هسته ای در این کشور حمایت می کند.

احمدی تصریح کرد: ما نمی توانیم گفتگو را ترک کنیم زیرا درصدد تصرف قلوب مردم جهان هستیم و این با مذاکره و گفتگو میسر است.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه درباره اولویت موضوعی ایران در مذاکرات هسته ای گفت:اولویت ما قطعا باید بیانیه تهران باشد زیرا بر اساس درخواست رسمی آمریکا و همچنین موافقت ما تنظیم شده است

وی بیانیه تهران را ماحصل عقل جمعی گروه وین دانست و گفت: اگر غرب یا 1+5 به این بیانیه پایبندی نداشته باشند نشان می دهد که آنها به دنبال بهانه های پوچ بوده و راضی به موجودیت ایران نیستند.

احمدی بیغش در پایان قطعنامه تحریم ایران را حاوی نکته ای خاص دانست و گفت :این قطعنامه بیش از آنکه کاربرد بین المللی داشته باشد برای حمایت از جریان فتنه در داخل تنظیم شده است تا نگاه ها را از آنها منحرف کند.