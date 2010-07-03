استمرار عدم حضور مدیران در جلسات/ گزارش غیبت مدیران به وزیر مربوطه!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، با وجود انتقادات فراوانی که از روند حضور مدیران دستگاهها در جلسات تصمیم گیری های کلان استان لرستان مطرح می شود ولی هنوز این روند ادامه دارد و گویا خیال توقف هم ندارد.

با وجود انتشار گزارشهایی از غیبت مدیران در جلسات کارگروه ها و شورای اداری استان که آخرین نمود آن انتقادات معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری لرستان از غیبت مدیران در کارگروه تحول اداری بود هنوز مسئولان دستگاههای اجرایی استان به جلسات کارگروهها نگاه کاربردی ندارند تا این بار شورای برنامه ریزی با فقر شدید حضور مدیران کل دستگاهها مواجه شود!

این در حالی است که استاندار لرستان ظهرشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان به محض ورود به سالن جلسات با مشاهده برخی چهره های ناآشنا گفت: کسانی که در جلسه هستند از کدام دستگاه حضور پیدا کرده اند که ما آنها را نمی شناسیم.

سید حسین صابری خواستار معرفی افراد حاضر در جلسه شد تا معلوم شود که شورای برنامه ریزی استان به عنوان حساس ترین جلسه این بار با حضور پرشمار کارشناسان دستگاهها به جای مدیران تشکیل شده است.

طرح برخی بهانه ها و مسائل از سوی کارشناسان به عنوان دلیل عدم حضور مدیر مجموعه در جلسه موجب شد تا استاندار لرستان از بی توجهی مدیران به حضور در این جلسه به شدت انتقاد کند.

انتقاد شدید استاندار از مدیرانی که به مهم ترین وظایف خود عمل نمی کنند

سید حسین صابری با انتقاد از عدم حضور برخی مدیران دستگاههای اجرایی در این جلسه اظهار داشت: باعث تاسف است که برخی مدیران دستگاههای اجرایی به مهم ترین وظیفه خود که حضور در شورای برنامه ریزی است توجه خاصی نمی کنند.

وی با بیان اینکه مهم ترین تصمیم گیری های استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گرفته می شود خاطر نشان کرد: چرا بعضی از مدیران دستگاههای اجرایی اینقدر در این زمینه کم توجه هستند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی نباید در زمینه حضور در شورای برنامه ریزی که مهم ترین و اساسی ترین کار آنها است بی تفاوت باشند، عنوان کرد: به طور حتم حضور و یا عدم حضور مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات در تصمیم گیری ها در مورد آنها ملاک قرار خواهد گرفت.

صابری یادآور شد: عدم حضور مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات به طور حتم در افزایش و کاهش هزینه ها، درخواست های جابجایی اعتبارات، ترک تشریفات و امانی شدن پروژه ها دستگاههای اجرای تاثیر بسزایی خواهد داشت.

ابلاغ عدم حضور مدیران دستگاههای اجرایی به وزیران مربوطه

وی با اشاره به ابلاغ عدم حضور مدیران دستگاههای اجرایی به وزیران مربوطه، بیان داشت: اگر قرار باشد مدیری نسبت به اصلی ترین کار خود در طول سال بی تفاوت باشد به طور حتم این وضعیت به وزیر مربوطه آن دستگاه گزارش خواهد شد.

استاندار لرستان با بیان اینکه سیاست های تک تک دستگاههای اجرایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خاطر نشان کرد: اگر مدیری در زمینه حضور در جلسات بی تفاوت باشد باید خود شخصا در زمینه مشکلات موجود و رفع آنها در دستگاه پاسخگو باشد.

صابری با اشاره به اینکه بعضی مدیران به بهانه شرکت در جلسات تهران در استان حضور ندارند، ادامه داد: این در حالی است که شاید حضور در آن جلسات نیز خیلی مهم نباشد و حتما تکلیف شرعی نیست که در جلسات غیر ضروری تهران حضور یابند.

هیچ مدیری حق ندارد کارشناس دستگاه را به جای خود به جلسه بفرستد

وی با تاکید بر ضرورت حضور مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات برگزار شده استان، عنوان کرد: از این به بعد هیچ مدیری حق ندارد کارشناسی را برای شرکت در جلسه بفرستد.

استاندار لرستان با بیان اینکه امیدواریم مدیران دستگاههای اجرایی بیشتر از گذشته به وظیفه خود واقف باشند، بیان داشت: مدیران باید با به موقع عمل کردن به وظایف خود زمینه نظم و انظباط را در سیستم های اجرایی، اداری و مالی خود به وجود آورند.

صابری با اشاره به اینکه اگر مدیران دستگاههای اجرایی به وظایف قانونی خود واقف نباشند به طور حتم کارمندان آن دستگاه نیز از او تبعیت لازم را انجام نمی دهند، یادآور شد: در نتیجه این موضوع نارضایتی عمومی در میان مردم نیز به وجود خواهد آمد.

پیش از این نیز استاندار لرستان در اولین جلسه شورای اداری استان در سالجاری با انتقاد از مدیران بی انظباط، یادآور شده بود: حضور و غیاب مدیران در ارزشیابی های سالانه مدیران دستگاههای اجرایی به طور قطع لحاظ خواهد شد؛ که البته به نظر می رسد این امر نیز موجب منظم شدن مدیران لرستانی نشد تا این بار صابری تاکید کند که در صورت استمرار روند کنونی وزرای مربوطه را در جریان می گذارد.

مهجوریت هدفی به نام "هویت بخشی به خرد جمعی" در جلسات

به هر حال به اعتقاد کارشناسان مختلف جلسات کارگروها و شوراها در راستای هویت بخشی به خرد جمعی و استفاده از دیدگاههای مختلف افراد و دست اندرکاران مسائل مختلف است که در صورت برپایی درست این جلسات می توان شاهد ظهور برآیند مطلوب و ایده آل از اینگونه جلسات بود.

در نظر گرفتن کارگروههای مختلف با ماهیت متفاوت از جمله کارگروه اجتماعی، کارگروه اشتغال، کارگروه تحول اداری، شورای سلامت، کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی، شورای اداری و دیگر کارگروه های رایج در بدنه جلسات تخصصی استانها از جمله حرکتهایی است که در راستای استفاده از خرد جمعی و توسعه مشارکت و هم فکری دستگاههای مختلف استان منظور شده است و در حقیقت حضور و ارائه راهکار در این جلسات می تواند به توسعه ابعاد مختلف آن استان کمک شایانی کند.

این در حالی است که سیاست های کلان در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سلامت و سایر حوزه ها یک استان می بایست در همین جلسات پی ریزی شود و با شناخت نقاط ضعف و قوت هر منطقه بتوان راهکارهای درست را در راستای توسعه همه جانبه آن استان اتخاذ کرد.

و اما اهمیت این موضوع زمانی روشن تر می شود که بدانیم تصمیمات و مصوبات کارگروههای مختلف در حقیقت تصمیم گیری در حوزه کلانی مانند یک استان ارزیابی و اجرا می شود که می تواند تبعات مثبت بی شماری در سطح جامعه به دنبال داشته باشد.

و البته عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی اینکه در صورت عدم مشارکت همگانی و اتخاذ راهکارهای منطبق با سلایق و خرد جمعی خود می تواند موجب تولید مصوباتی بی حاصل و غیرکاربردی و تنها برای ثبت در دستور کار جلسات کارگروهها شود.