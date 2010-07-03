عملکرد نهادهای دولتی در اجرای طرحهای عمومی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی آذربایجان غربی با تاکید بر در اختیار قرار دادن امکانات دستگاههای اجرایی به ستاد مرکزی اوقات فراغت و اجرایی برنامه های عمومی استان از جمله میزبانی مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا، افزود: در این راستا دستگاههای فرهنگ ساز باید بیشتر از سایر دستگاهها مسئولیت ‌پذیر باشند.

وی جذب سرمایه گذاران، توسعه صادرات غیر نفتی، جهاد فرهنگی و توجه به کیفیت در اجرای پروژه های عمرانی را از برنامه ها و اولویتهای استان طی سال جاری دانست و بیان داشت: در راستای جذب و تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی باید کارگروهی با حضور دستگاههای اصلی در این حوزه تشکیل شود.

کسر پنج درصد اعتبارات هزینه های دستگاههای اجرایی در آذربایجان غربی

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به کسر پنج درصد از محل اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی در سال جاری بر اساس دستورالعمل بودجه ای، گفت: همچنین سه درصد از بودجه های عمرانی دستگاههای در راستای صرفه جویی در عملیات اجرایی از دستگاهها کسر خواهد شد.

علی رزمجو از تفویض اختیارات امور اداری و استخدامی به استانداری استان خبر داد و گفت: بر این اساس معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی تغییر یافت.

وی در خصوص پرداخت بازنشستگان عادی پیش از موعد مقرر در دستگاه‌های اجرایی استان در سالجاری، اظهار داشت: در صورت تخصیص اعتبار، دستگاهها می‌توانند تا شهریور ماه امسال در این حوزه اقدامات لازم را انجام دهند.

این مقام مسئول با اشاره به کسر 25 صدم درصد از اعتبار دستگاههای اجرایی استان در بخش بانوان، خاطر نشان کرد: دستگاهها می توانند با ارائه طرحهای کاربردی به کارگروه بانوان در صورت تصویب نسبت به اخذ این اعتبار اقدام کنند.

به گفته رزمجو امسال در قالب اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ‌ای دو هزار و 100 میلیارد ریال به آذربایجان‌غربی اختصاص یافته است که این میزان اعتبار در 17 فصل مختلف از جمله عمران شهری و روستایی، راه، آموزش و بهداشت هزینه می‌شود.

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه استانداری آذربایجان غربی از افزایش 28 درصدی این اعتبارات نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین امسال 800 میلیارد ریال در قالب اعتبارات فرهنگی در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان اختصاص یافته است.