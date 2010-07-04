لزوم بررسی فجایع غزه/ سیاست باید خود را از دادگاهها کنار بکشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ریچارد گلدستون" یکی از معروفترین حقوقدانان دنیا که چند ماه پیش در گزارشی رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات جنگی در جنگ 22 روزه غزه بر اساس مدارک مستند محکوم کرده بود در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره تقاضای خود از سازمان ملل مبنی بر بررسی حقایق جنگ غزه اظهار داشت: این خیلی مهم است که واقعیات جمع شود و یک بررسی منظمی در این باره وجود داشته باشد. این راهی است که باید رفته شود.

گلدستون در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که به اعتقاد من سیاست باید در چنین جریاناتی خود را کنار بکشد. همیشه زمانی که سیاست خود را در گرایشهای دادگاهی ملی و بین المللی دخالت می دهد عدالت و قانون در عذاب است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که برنامه ریزیها در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو را سیاست تعیین می کند نه حقوق بشر.

وی درباره عدم عضویت برخی کشورها در دیوان بین المللی کیفری لاهه اظهار داشت: من بر این عقیده ام که آنها تنها زمانی این کار را انجام می دهند که برای برآوردن علایق ملی آنها لازم باشد.

گلدستون در بخش دیگری از این مطلب درباره نپیوستن آمریکا به این نهاد بین المللی اظهار داشت: آمریکاییها فکر می کنند این نهاد یک ایده خوب برای بقیه دنیا است نه برای آنها.

