20 هزار واحد صنفی غیر مجاز در آذربایجان غربی فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری ظهر شنبه در جریان دیدار استاندار با روسای مجامع امور صنفی شهرستانهای آذربایجان غربی، با اشاره به وجود 17 مجمع امور صنفی، 256 اتحادیه صنفی در چهار بخش خدماتی، توزیعی، تولیدی و خدمات فنی، افزود: در این چهار بخش 90 هزار واحد فعالیت می کند که از این تعداد فقط 70 هزار واحد دارای پروانه کسب هستند.

وی میانگین واحدهای صنفی در آذربایجان غربی به ازای هر 32 نفر، یک واحد صنفی عنوان کرد و بیان داشت: این در حالی است که میانگین کشوری به ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی بوده و این امر نشان دهنده گستردگی واحدهای صنفی به ویژه در بخش خدمات است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه، اظهار داشت: هم اکنون ستادهای ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب تشکیل شده که امیدواریم تا پایان سالجاری تمامی واحدهای غیر مجاز، پروانه کسب فعالیت از مجامع امور صنفی دریافت کنند.

اسکندری فراهم کردن زمینه ثبت اطلاعات اصناف در سایت ویژه اصناف را از دیگر اقدامات در این حوزه عنوان کرد و ادامه داد: تمام معاملات حوزه اصناف توسط این سایت مدیریت و رصد شده به طوری که در حال حاضر بیش از 60 درصد واحدهای صنفی استان به سیستم رایانه‌ای مجهز است.

این مقام مسئول ثبت مکانیزه معاملات املاک توسط مشاوران املاک یکی از طرح‌های مهم و اساسی در بخش اصناف استان دانست و خاطر نشان کرد: تاکنون 25 هزار فقره قرارداد در این سامانه ثبت شده که آذربایجان غربی یکی از استانهای پیشتاز در ثبت معاملات املاک در سامانه است.

وی با اشاره به صدور 465 پروانه کسب تخصصی به مشاوران املاک آذربایجان غربی، گفت: همچنین در راستای آشنایی مدیران اتحادیه‌های صنفی با قوانین نظام صنفی، مشاوران حقوقی و بهداشت طی دو سال گذشته، 42 هزار نفر این آموزشها را در حوزه‌های مختلف با 20 عنوان دوره تخصصی گذرانده اند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اصناف آذربایجان غربی برای بهره‌مندی از بنگاه‌های زودبازده در بخش تولید 14 هزار طرح را با اشتغال‌زایی 20 هزار و 850 نفر تا کنون به بهره‌ برداری رسانده اند، افزود: یک هزار و 80 میلیارد ریال تسهیلات از محل بنگاهها به این بخش تزریق شده است.