پیام تبریک انجمن خبرنگاران و سرپرست باشگاه استقلال به ورزشی نویسان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام این انجمن آمده است:« دوم جولای ، روز جهانی ورزشی نویسان بر همکاران سخت کوش و پرتلاش در رسانه های ورزشی که تمام همت و توان خود را در راه ایجاد فضای سالم و پرنشاط در ورزش کشور به کار می بندند، مبارک و فرخنده باد.

ورزش پیام آور سلامتی ، کمال ، درستی و راستی است و بر این اساس ورزشی نویسان و رسانه های ورزشی در خط مقدم حفظ و تعمیق ارزش های راستین ورزش قرار دارند و مقابله و مبارزه با هرگونه فساد و انحراف در ورزش از وظایف اصلی و ذاتی آنان به شمار می رود.»

همچنین علی فتح الله زاده سرپرست باشگاه استقلال نیز در پیامی این روز را به ورزشی نویسان تبریک گفت. در پیام فتح الله زاده آمده است:« روز جهانی ورزشی‌نویسان از راه رسید. روز جهانی آنها که مهندس معمار روبنای ورزش در سراسر جهان هستند و نقش پر‌رنگشان معمولا کمرنگ دیده می‌شود.

روز جهانی ورزشی‌نویسان از راه رسید. روز جهانی آنها که سنگ زیرین آسیابند و ورزش روی شانه‌های آنهاست که به خانه‌ها و در میان کوچکترین واحدهای اجتماعی (خانواده) رسوخ می‌کند و در پی تلاش مضاعف آنهاست که جامعه‌های بزرگتر سلامتی و نشاط را به چنگ می‌آورند.

روز جهانی ورزشی‌نویسان از راه رسید. روز جهانی آنها که حسین حیدری‌شان امروز محتاج دعای همه مسئولین، ورزشکاران و عموم مردم جامعه است. همان حسین حیدری که اثر انگشتش و اثر قلمش هنوز در فوتبال ایران می‌درخشد.