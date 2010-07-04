  1. حوزه و دانشگاه
حسینی نژاد به مهر خبر داد:

جزئیات ترم تابستانه دانشجویان شاهد و ایثارگر/ مهلت ثبت نام تا 16 تیرماه

مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت از برگزاری ترم تابستان ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد.

دکتر اکبر حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ترم تابستانه رشته پزشکی در مقطع علوم پایه ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر امسال در تهران و در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

وی اضافه کرد: ترم تابستان برای دانشجویانی برگزار می شود که جزء سهمیه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور بوده و معرفی نامه رسمی از دبیر ستاد شاهد دانشگاه محل تحصیل داشته باشد.

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت یادآور شد: ‌کلیه دانشجویان شاهد ایثارگر متقاضی ترم تابستانی می توانند حداکثر 6 واحد از دروس اختصاصی ارائه شده را اخذ کنند و در موارد ضرورت با توجه به شرایط آیین نامه تسهیلات آموزشی این گروه از دانشجویان می توانند تا سقف 8 واحد را انتخاب کنند.

وی اضافه کرد: ثبت نام به صورت اینترنتی از دانشجویان شاهد و ایثارگر صورت می گیرد و اولویت با دانشجویانی است که در موعد مقرر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

حسینی نژاد گفت: ثبت نام از دانشجویان شاهد و ایثارگر برای شرکت در ترم تابستان از 12 تا 16 تیرماه در سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت می گیرد.

