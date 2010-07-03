کاهش چهار درصدی آمار تصادفات رانندگی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رمضان نادری بعد ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان ضمن تشریح برنامه های پلیس راه استان در ایام تابستان، اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاری میزان تصادفات رانندگی استان کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در ایام نوروز سال 89 و با توجه به اقدامات بسیار خوب پلیس و همچنین همکاری و تعامل مردم، شمار تلفات حوادث جاده ای در استان کردستان 32 درصد کاهش پیدا کرد ولی متاسفانه در اردیبهشت ماه شاهد افزایش 42 درصدی شمار کشته های تصادفات رانندگی در جاده های بین شهری استان بودیم.

رئیس پلیس راه استان کردستان خاطرنشان کرد: علیرغم افزایش وضعیت ترافیکی و روند رو به رشد شمار وسایل نقلیه در جاده های استان کردستان، ولی خوشبختانه به دلیل توجه بیشتر مردم به قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها حوادث و تلفات جاده ای در استان افزایش پیدا نکرده بلکه در مسیر کاهش نیز قرار گرفته است.

نادری در ادامه با اشاره به طرح تشدید برخورد با رانندگان متخلف در سطح جاده های استان کردستان بیان داشت: در راستای کاهش تصادفات جاده ای پلیس راه استان طرح تشدید با تخلفات شش گانه را از ابتدای تابستان سال جاری با افزایش نیروهای مستقر در جاده های استان به اجرا در خواهد آورد.

وی یادآور شد: در همین راستا در طول سه ماه اول سال جاری نیز در بحث توقیف موتورسیکلت شاهد رشد 43 درصدی بوده ایم و در کنار این مهم در سایر بخشها از جمله نبستن کمربند ایمنی رشد 17 درصدی، توقیف خودروهای متخلف 24 درصد و برخورد با تخلفات دیگر بیش از 31 درصد رشد داشته ایم.

رئیس پلیس راه استان کردستان همچنین با ابراز نگرانی از روند رو به رشد شمار کشته های تصادفات رانندگی در جاده های روستایی استان، افزود: متاسفانه در طول سه ماه اول سال جاری شمار افراد کشته شده در تصادفات جاده های روستایی استان کردستان بیش از 90 درصد افزایش یافته است که این وضعیت نگران کننده و باید برنامه ریزی خاصی برای کاهش این پدیده خطرناک در دستور کار پلیس و سایر سازمانهای متولی امر قرار گیرد.