اخبار کوتاه ورزشی از استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، پس از پایان روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، کشتی گیران اوزان 130 و 85 کیلو گرم کرمانشاهی در گروه سنی Bموفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.

در پایان روز نخست این مسابقات که در مجموعه‌ ورزشی آزادی تهران برگزار شد در رقابتهای وزن 130 کیلوگرم نادر قنبری از کرمانشاه با شکست کشتی گیری از استان مرکزی عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

در وزن 85 کیلوگرم نیز علی‌اشرف دشتیان به عنوان قهرمانی دست یافت.

مصطفی قلعه شاهین در وزن 58 کیلو گرم و شهریار عباسیان در وزن 76 کیلو گرم نیز عناوین سومی این رقابتها را در گروه سنی Bکسب کردند.

خسرو غلامی در وزن 63 کیلو گرم و امان اله حقیقی در وزن 85 کیلو گرم گروه Eنیز از جمله کشتی گیران کرمانشاهی بودند که در این دور از مسابقات موفق به کسب عنوان سومی مشترک شدند.

رقابت‌های گروه‌های سنی C و Dامروز شنبه و گروه سنی Aفردا یکشنبه در سالن بانوان مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

تیم راگبی بانوان کرمانشاه پنجم مرداد به تورنمنت ایتالیا اعزام می شود

تیم راگبی دختران پنجم مرداد سال جاری از کرمانشاه به تورنمنت «سون» ایتالیا اعزام خواهد شد.

تیم راگبی دختران مشتمل بر 12 راگبی باز کرمانشاهی و سه راگبی باز تهرانی هم اکنون در کرمانشاه مشغول تمرین می باشند و پنجم مرداد به ایتالیا اعزام خواهند شد.

زهره عینی، نازنین عمانیان، فرشته شهلایی، زهره صادق پور، صبا حیاتی، مریم هاشمی فرود، سحر بقایی، زینب عزیزی، شکیبا صلح میرزایی، یاسمن کرمی خاتون بان، سارا شیر بیگی و سارا توانایی از کرمانشاه و فرزانه نواب راد، زهرا افشار و فرشته سارامی از تهران در اردوی آمادگی تیم راگبی بانوان کشور در کرمانشاه حضور دارند.

مسابقات سنگنوردی انتخابی استان کرمانشاه برگزار شد

مسابقه سنگنوردی انتخابی استان کرمانشاه در محل سالن شهید بهشتی این شهر با حضور بیش از 25 نفر شرکت کننده برگزار شد.

این سری از مسابقات جهت انتخابی استان بوده و نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.

این مسابقه در دو رشته لید و بولدرینگ برگزار شد که قرار است منتخبین به مسابقات قهرمانی کشوری (انتخابی تیم ملی) که در تاریخ 14 الی 18 همین ماه برگزار می‌شود اعزام می شوند.

دراین مسابقات و در رشته بولدرینگ امیر حمزه پور شفیع، ساسان عزیزی، علی پور شفیع، محمد حسین دسترنج و آرمین امیری نفرات برگزیده این دوره از مسابقات شدند.

امیر حمزه پور شفیع، ساسان عزیزی،‌ حسین دسترنج، ‌آرمین امیری و آروین پور حسین نیز نفرات برگزیده در رشته لید ( سرطناب) هستند.

مسابقات قهرمانی کشور در مورخه 14 لغایت 18 تیر، با بیش از 20 استان شرکت کننده در شهرستان پلور استان تهران برگزار می‌گردد.

احسان نقیب زاده مدال نقره تکواندو دانشجویان جهان را تصاحب کرد

احسان نقیب زاده تکواندو کار شایسته کرمانشاهی موفق به کسب مدال نقره رقابتهای جهانی دانشجویان شد.

نقیب‌زاده ابتدا " فرانکو گونزالس " از کشور میزبان را با نتیجه 11 بر یک شکست داد و در مبارزه دوم خود "حسین اوزی" از ترکیه را نیز با نتیجه 11 بر پنج از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

نقیب زاده سپس با غلبه بر"ساسان دلیری نژاد" تکواندوکار ایرانی الاصل تیم آلمان موفق به حضور در فینال رقابتها شد.

این تکواندو کار شایسته پس از غلبه بر تمامی حریفانش در دیدار پایانی علیرغم شایستگی فراوان مغلوب حریفی از چین تایپه شد و مدال نقره از از آن خود کرد.