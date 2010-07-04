"زنی آمد مرا بپوشد" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 44 شعر از قهرمان است که عنوان برخی از آنها عبارتند از "خانه‌ای نداشتم" ،"از نامها تو مانده‌ای"، "جمله‌های تن ناتمامند"، "شعر نمی‌تواند مرا بخواند" و "اینجا یکشنبه گم می‌شود".

در شعر "نشانی زمین" از کتاب "زنی آمد مرا بپوشد" می‌خوانیم: در گوشه این ابر/ برایت نوشته‌ام/ نه این گمانها لحن دریا می‌شود/ نه ماه کج شیبی از بال/ روز را پر کرده‌ایم/ و دکمه‌های آسمان بسته‌اند/ نوشته‌های دیگری ما را خواهد نوشت/ و ایستگاه/ برای رسیدن تا جای دیگری/ اینجا نشسته است.

در انتهای کتاب در بخش "بازتاب این قلم در نگاه دیگران" اظهار نظرهای شاعران و منتقدانی همچون محسن میهن دوست، فرشید عبداله زاده، عباس صفاری و سهراب رحیمی به چاپ رسیده است.

در مطلب صفاری درباره شعرهای این شاعر می‌خوانیم: زبان شعر آزیتا قهرمان ساده و صمیمی است و در اکثر اشعارش صریح و شفاف. هارمونی یکدست و روان شعر او بیانگر آشنایی و تسلط شاعر است به وزن؛ وزنی که ضرب آهنگی آرام و جویبارگونه دارد.

در بخش دیگر از این نوشته آمده است: شعر او در جستجوی جوهر ایجاز حرکتی به عمق دارد بی‌آنکه به دام نوآوریهای افراطی و تصنعی بی قید و بند گرفتار شود. در شعر آزیتا قهرمان مفاهیم، عناصر، زمان، مکان و اشیا همواره در حال فروریختن و تجزیه شدن‌اند.

کتاب "زنی آمد مرا بپوشد" با شمارگان 1100 نسخه در 100 صفحه و به قیمت 2200 تومان منتشر شده است.

