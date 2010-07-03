آماده از سرگیری مذاکره تبادل اسرا با حفظ مواضع پیشین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از آمادگی این جنبش برای از سرگیری مذاکرات تبادل اسرای فلسطینی با نظامی صهیونیست در بند حماس خبر داد.

وی در گفتگو با روزنامه اردنی السبیل تاکید کرد : حماس با شروطی که از پیش برای آزادی شالیت اعلام کرده، آماده است مذاکرات مذکور را که ماههاست به حالت تعلیق در آمده از سربگیرد.

مشعل در عین حال هشدار داد: اگر یک نظامی (اسرائیلی) برای رهانیدن اسرای ما کافی نباشد، ما هر اقدامی برای دستگیر کردن نظامیان بیشتر انجام خواهیم داد.

این در حالی است که طی هفته های گذشته فشارهای داخلی به "بنیامین نتانیاهو" برای آزادی شالیت افزایش یافته و اخیرا نیز شماری از شهرک نشینان صهیونیست با تظاهرات در شهر بیت المقدس خواستار اقدام جدی وی برای بازگرداندن این نظامی به سرزمینهای اشغالی شدند.

مشعل در ادامه سخنان خود با اشاره به تبلیغات صهیونیستها در مورد کاهش محاصره غزه خاطرنشان کرد که این اقدام تغییری در ماهیت اقدام تل آویو بوجود نیاورده و این منطقه همچنان تحت محاصره است. وی در عین حال پیش بینی کرد که با ادامه وضعیت موجود گروههای مقاومت در کرانه باختری فعالیتهای ضدصهیونیستی خود را از سربگیرند.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین خطاب به مقامهای صهیونیستی گفت: من به آنها می گویم که ما هنوز بر سر خواسته های خود برای آزادی شالیت پافشاری می کنیم، ولی هر چه زمان بیشتری بگذرد، این خواسته ها بیشتر و بهای پرداخت آن سنگین تر خواهد شد.