به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد پرویز با بیان اینکه نیروی انسانی توانمند به عنوان یک منبع استراتژیک و یک راهبرد اساسی مدنظر دولتمردان در تمامی کشورهای دنیا است، اظهار داشت: سازنده، پردازنده، هدایت و نظارت کننده تمام تغییرات شتابانی که در سطح دنیا ایجاد می شود، اعم از تکنیکی و تکنولوژی نیروی انسانی است و دراین رهگذر آموزشهای فنی وحرفه ای به منظور توانمند سازی نیروی انسانی مورد توصیه قرار گرفته است.

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای اظهار داشت: در برنامه توسعه اقتصادی کشورها هرگاه که صحبت از توسعه اقتصادی می شود مسئله آموزشهای فنی وحرفه ای در ابتدا و با اولویت اول مدنظر قرار می گیرد.

پرویز عزت نفس، افزایش کارآیی، انسجام و همبستگی، افزایش بهره وری، صرفه جویی وایجاد امنیت را از نتایج انکار ناپذیر آموزشهای فنی وحرفه ای در سطح جامعه برشمرد و افزود: اگر افراد فاقد مهارت وکم مهارت بیایند و در دوره های آموزش فنی و حرفه ای مهارت را فرا بگیرند، حتی مقوله اشتغال که در حال حاضر دغدغه اساسی مسئولین نظام است نیز تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.

وی در ادامه به تشرح طرح کوثر پرداخت و اظهار داشت: این طرح در 6 استان فارس، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه وبویراحمد، خوزستان، اردبیل و ایلام و در 3 بخش کشاورزی، صنعت و دامپروری در قالب 15حرفه آموزشی اجرا خواهد شد.

سرپرست فنی و حرفه ای کشور آموزشهای مهارتی طرح کوثر را متفاوت از سایر آموزشهای ارائه شده توسط این سازمان برشمرد و گفت: مرکز توجه آموزشهای طرح کوثر بیشتر عملی بوده وحداکثر زمانی که برای اجرای هریک از این دوره ها در نظر گرفته شده است از 100ساعت بیشتر نخواهد شد.

پرویز خواستار ایجاد قابلیت انعطاف پذیری برای مربیان و کارگاههای آموزشی به منظور ارتقای آموزشهای فنی و حرفه ای و همچنین توسعه رشته های بومی و منطقه ای در سالجاری شد.