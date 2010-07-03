ترکیه به دنبال کم کردن روزافزون وابستگی خود به اتحادیه اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در مطلبی در این باره نوشت: آنکارا به دنبال گزینه هایی برای شراکت با کشورهایی مانند روسیه و ایران است و به این ترتیب سعی می کند تا روز به روز وابستگی خود را از اتحادیه اروپا کمتر کند.

در ادامه این مطلب آمده است: در پایان ریاست دوره ای اسپانیا بر اتحادیه اروپا یک بخش جدید مذاکرات اروپا با ترکیه در زمینه عضویت آنکارا در این اتحادیه گشوده شد.

در حالی که این فصل جدید مذاکرات توسط اروپاییها به عنوان یک سیگنال مثبت به ترکیه که در زمینه سیاست خارجی بسیار فعال بود ارزیابی می شد به هیچ وجه در آنکارا شور و هیجانی را ایجاد نکرد.

آنکارا مدتهاست که خود را به مذاکرات همواره به تاخیر افتاده ورود ترکیه به اتحادیه اروپا بی اعتنا نشان داده است. این کشور در سیاست خارجی اش دگرگونی هایی ایجاد کرده و سعی دارد روز به روز خود را از اتحادیه اروپا مستقل تر کند.

نویسنده در ادامه در راستای نزدیکی ترکیه به روسیه به قراردادهایی که اخیرا بین این دو کشور بسته شده اشاره کرده و می نویسد: همچنین روابط حکومت اردوغان با ایران و سوریه نیز درخشان است.

در این میان این پرسش مطرح می شود که آیا ترکیه هنوز به اتحادیه اروپا نیاز دارد؟ در آوریل گذشته رئیس جمهوری ترکیه ،"عبدالله گل" آشکارا فرضیه یک ترکیه بدون اروپا را مطرح کرد. در حالی که این کلام گل هنوز تاثیرات بین المللی خود را دارد "سوآت کینیکلی اوغلو" یکی از مهمترین نمایندگان پارلمان این کشور وضعیت در آنکارا را شفاف تر نشان داده و اظهار داشت: ما دیگر به اتحادیه اروپا نیاز نداریم.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: پایه اصلی سیاست خارجی ترکیه مناسبات خوبش با کشورهای منطقه خودش است و گزینه اروپا یک پایه فرعی محسوب می شود.