41 شهرک گلخانه ای در استان اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محرم عبدلی بعد از ظهر شنبه در بازدید از شهرک گلخانه ای شهرستان گرمی اظهار داشت: این تعداد، از مجموع 134 مجوز صادر شده برای احداث شهرک گلخانه ای در استان فعال می باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون 10 مجوز برای تولید گل و گیاهان زینتی و 27 مجوز برای تولید قارچ خوراکی در استان صادر شده است، افزود: از این تعداد نیز به ترتیب یک و پنج طرح در استان اردبیل فعالیت می کنند.

عبدلی همچنین از افتتاح بزرگترین شهرک گلخانه ای استان در بخش مرکزی شهرستان گرمی در هفته دولت سال جاری خبر داد و ابراز داشت: بهره برداری از این شهرک به اشتغالزائی 300 نفر از فارغ التحصیلان کشاورزی منتج خواهد شد.

وی با بیان اینکه تولید محصولات گلخانه ای در گرمی از جمله طرحهای توجیهی، درآمد زا و قابل توسعه است، یاد آور شد: این شهرک در صورت فعالیت کامل زمینه رشد و توسعه کشاورزی را فراهم می کند.

وی متذکر شد: شهرک گلخانه ای گرمی در مقیاسهای استاندارد و با معیارهای علمی ایجاد شده و به زودی مطالعه ایجاد شهرک گلخانه ای در شهرستانهای بیله سوار و کوثر آغاز خواهد شد.

مدیر باغبانی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: آموزش کشت محصولات گلخانه ای و گیاهان داروئی برای فارغ التحصیلان کشاورزی و متقاضیان علاقه مند بزودی در داخل شهرک گلخانه ای این شهرستان به مدت دو ماه برگزار می شود.

عبدلی اقامت دائم در ایران عدم اشتغال دولتی، بومی بودن و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی کشاورزی را از شرایط احراز اشتغال در شهرک گلخانه ای استان عنوان کرد.

