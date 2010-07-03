منطق قوی دولت موجب افزایش مخاطبان و پیدایش فضای جدید در جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه امروز شنبه در جمع کارکنان این وزارتخانه با یادآوری نام‌گذاری سال 89 به عنوان سال "همت مضاعف، کار مضاعف" از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: این وزارت با برگزاری دو هم اندیشی بزرگ با شرکت کلیه مدیران و کارشناسان اصل "دیپلماسی تحولگرا، همت مضاعف، کار مضاعف" را سرلوحه فعالیت خود در سال جاری قرار داده و براین اساس گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک را طراحی و اجرا می‌نماید.

متکی همچنین با اشاره به توفیقات سیاست خارجی کشور در دولتهای نهم و دهم یادآور شد: منطق قوی و باورمندانه این دوره موجب افزایش مخاطبین و پیدایش فضای جدید در جهان گردیده است.

وی همچنین در خصوص قطعنامه‌های شورای امنیت علیه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: حتی دشمنانی که مشغول فضاسازی منفی علیه ایران هستند، در رسانه‌های خود ضمن اعتراف به غیر قابل دفاع بودن این رفتارشان، اذعان دارند قطعنامه‌ها تاثیری بر استواری ملت ایران در ادامه مسیر برحقشان ندارد.

وزیر امور خارجه همچنین منطق قوی و مصمم جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بازنگری ان پی تی را موجب تغییر جهت مورد نظر برخی کشورها از هدف قرار دادن ایران به سمت ناگزیر ساختن دارندگان سلاح‌های هسته‌ای به اعلام موجودی این نوع از سلاح‌های کشتار جمعی خودشان به جهانیان برای نخستین بار دانست و یادآور شد: ادامه این پایداری همچنین موجب شد برای اولین بار در تاریخ، رژیم نامشروع صهیونیستی از سوی یک نهاد مهم بین‌المللی رسماً‌ برای پذیرش ان پی تی تحت فشار قرار بگیرد.