گیلان نیازمند موزه های تخصصی و متناسب با توانمندیهای تاریخی و باستانی

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مجموعه ‌های تاریخی، فرهنگی و موزه ها همچون شناسنامه، نشانگر هویت تاریخی و ملی ماست که فقدان آنها غیرقابل جبران است.

موزه ها و آثار فرهنگی و تاریخی تنها برای بازدید، گذران اوقات فراغت و آموزش کاربرد ندارند بلکه اینگونه اماکن، محل مناسبی هستند برای حفاظت و حراست علمی از نفایس‌ بی ‌بدیل هنری و اسناد، مدارک و اشیای علمی و فرهنگی که جمله آنها فرایافتهای بازمانده از پیشینیان و نیاکان است که براثر مراقبت آنان، امروز در دسترس ما قرار گرفته‌ اند.

موزه ها از عوامل و شاخصهای ماندگاری و جذب مسافراست

در این ارتباط یک کارشناس مسائل تاریخی و باستانی موزه ها را از عوامل و شاخصهای ماندگاری و جذب مسافر عنوان کرد و گفت: موزه، یکی از مهمترین ارکان جذب گردشگر در کل جهان است و سالانه گردشگران زیادی را از اقصی نقاط مختلف جهان به خود جذب می کند.

محمد فلاحی مقدم افزود: هر کشوری برای جذب گردشگر نیازمند این است که ذهنیت خوبی از کشور خود در اذهان عمومی ایجاد کند، بنابراین فقط نباید به تبلیغات اکتفا کرد و لازم است ذائقه گردشگر را شناخت و در جهت رضایت خاطر آنان گام برداشت.

وی با بیان اینکه موزه ها در پربار کردن برنامه های گردشگران نقش مهمی ایفا می کنند، اظهار داشت: هر گردشگری سفیر فرهنگی کشور، استان، شهرستان و منطقه خود است و می تواند معرف داشته های فرهنگی کشور به هموطنان و دیگر مردمان باشد.

این کارشناس مسائل تاریخی و باستانی گفت: اگر بخواهیم گردشگر به یک شناخت درست و حقیقی نسبت به ایران به ویژه استان گیلان برسد می توان از موزه ها به عنوان منتقل کننده این شناخت استفاده کرد.

وی ادامه داد: وظیفه موزه ها جدا از جاذبه ها، رساندن پیامی که منتقل کننده فرهنگ و تمدن ایرانی به بازدید کننده است، اگر موزه ها در جهت جذب و آشنایی گردشگران با این مقوله ها موفق شوند، در واقع به هدف خود رسیده اند و رسالت خود را انجام داده اند.

موزه ها مهمترین مراکز فرهنگی جوامع هستند، اعتبار بسیاری از جوامع، شهرها، کشورها به تعداد و کوچکی موزه هایست که در آن قرار دارند، اگر موزه ها دارای برنامه ریزی منظم و قویتر باشند، در زندگی مردم حضور پیدا می کنند و بخشی از زندگی مردم هم در آنها جریان می یابد.

موزه، بیان صریح و مستقیم تاریخ فرهنگ و تمدن است

موزه، تاثیرات اساسی در ارتقای سطح فرهنگی جوامع دارد و بیان صریح و مستقیم تاریخ فرهنگ و تمدن است، همچنین در تمامی عرصه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقش دارد.

اگر در کشور به ویژه گیلان به دنبال هویت بخشی، وحدت ملی، مشارکت عمومی هستیم، موزه ها می توانند نقش اساسی در این رابطه داشته باشند، همچنین در تغییر نگاه جوامع بشری و بطور کلی افکار عمومی، نقش مهمی را ایفا می کنند.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس در این خصوص گفت: موزه دیگر فقط مکانی برای نمایش اشیاء عتیقه، تاریخی و هنری نیست، بلکه چندین عملکرد دیگر مثل کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه مرمت، کارگاه های آموزش پژوهشی، سالنهای نمایش و همایش، مغازه و کافه تریا به آن افزوده شده است که این مکان را تبدیل به مرکز فرهنگی کرده اند.

اسدالله عباسی افزود: در دو دهه اخیر تعداد موزه های ساخته شده در جهان مساوی با تمام موزه هایی است که در طول قرون گذشته بنا گشته ‌اند و این نشان می ‌دهد که در کنار ساختمانهای دانشگاهی، اکنون موزه ها نیز نقش کارخانه‌ های فرهنگ‌ سازی را ایفا می ‌کنند.

وی همچنین برلزوم ضرورت ایجاد و راه‌ اندازی موزه های تخصصی در گیلان اشاره کرد و افزود: در جای‌ جای سرزمین گیلان به واسطه سابقه طولانی مردمانی که در آن زیسته ‌اند کانونهای مهمی از تمدن و فرهنگ وجود دارد این کانونها در طول هزاران سال در نقاط و بخشهای مختلف استان به وجود آمده‌ اند و از این حیث گیلان را از غنای فرهنگی و تاریخی بالایی برخوردار کرده‌ اند.

نماینده رودسر و املش با تاکید بر اینکه برای شناخت هر چه بهتر و ژرفتر فرهنگ و تمدن گیلان، برنامه ‌ها و سیاستهای برای گسترش فرهنگ موزه ای باید تدارک دیده شود، گفت: ایجاد موزه ها می توان در معرفی فرهنگ و تمدن منطقه از طریق معرفی آثار به جای مانده، معرفی فرهنگ، تاریخ و پیشینه اقوام، ایجاد شناخت مردمان از گذشته خود، کمک به رشد و پیشرفت فرهنگی منطقه و همچنین جذب گردشگر خلاصه کرد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط ساده و اولیه نسل جوان با پیوندهای فرهنگی و تاریخی، سازنده هویت ملی، امکان دسترسی پژوهشگران و علاقمندان به آثار فرهنگی منطقه در مناسب ترین جایگاه، حفظ هویت ملی در مواجه با روند جهانی شدن و همچنین موزه به عنوان زیرساخت فرهنگی جامعه می تواند ارزشهای تاریخی و فرهنگی را از طریق خودشناسی به آیندگان منتقل کند.

ایجاد موزه از عوامل موثر در جذب توریست است

عباسی با اشاره به اینکه با توجه به برنامه های دولت و توجه خاص به صنعت گردشگری، یکی از معیارهای خاص جذب توریست در منطقه ایجاد موزه است، افزود: همچنین اشتغالزایی در منطقه با محوریت موزه، تور و تورگردانی و معرفی پتانسیلهای موجود منطقه در زمینه های صنعتی و کشاورزی از توانمندیهای نهفته و قابل بازیافت است.

وی ادامه داد: موزه باید نقش آموزشی خود را به عموم و همچنین متخصصان امر برآورد کرده و امکان پژوهش و مطالعات را فراهم کند، این کار به روشهای از قبیل ایجاد زمینه های آموزشی و کمک به ارتقا سطح فرهنگ جامعه، برگزاری سمینارها و همایشهای تخصصی، ایجاد کارگاه های آموزشی و پژوهشی و ایجاد مرکز مطالعاتی و دسترسی به منابع کتابخانه ای صورت می پذیرد.

گیلان موزه های تخصصی ندارد

با این وصف بررسی ها نشان می دهد گیلان در زمینه بهره مندی از موزه های تخصصی در زمینه میراث باستانی و تاریخی با کمبود های فراوانی روبروست.

در حال حاضر 10 موزه در مناطق مختلف استان گیلان دایر است که از این تعداد فقط چهار موزه به حفظ و نمایش میراث باستانی و تاریخی گیلان اختصاص دارد و بقیه موزه ها در حوزه اختیارات دیگر دستگاه های دولتی است و کاربریهای ویژه دیگر دارند.

بر اساس اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان موزه تاریخ تحقیقات شیلات گیلان در بندرانزلی، موزه آبزیان دانشکده عالی علمی - کاربردی میرزاکوچک خان رشت، موزه حیات وحش پرندگان و حشرات دانشگاه گیلان، موزه تاریخ طبیعی گیلان مستقر در اداره کل حفاظت محیط زیست استان، موزه های مردم شناسی و حیات وحش شهرک تاریخی ماسوله و موزه نظامی بندرانزلی از جمله موزه هایی هستند که خارج از مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان فعالیت می کنند و طبق کار ویژه خود برای موضوعات تاریخی تدارک نشده اند، در برخی از این موزه ها بازدید عموم آزاد نیست و در برخی دیگر بازدید نیازمند هماهنگی است.

هر یک از 16 شهرستان گیلان دست کم باید یک موزه داشته باشد

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان نیز در این ارتباط گفت: با توجه به آثار واشیای تاریخی موجود دراستان و وجود انواع بناها و مناطق باستانی باید هر یک از 16 شهرستان گیلان دست کم یک موزه داشته باشد.

امید عزیزی در این رابطه از تصویب طرح تاسیس چهار موزه در سفرهای استانی هیئت دولت به گیلان خبر داد و افزود: با توجه به قانون ممنوعیت ساخت سازه های جدید، برای استقرار موزه ها، سازمان میراث فرهنگی، برای تاسیس این چهار موزه از مکانهای باستانی و تاریخی موجود بهره خواهد برد.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این مصوبه ها یک موزه در تالش، یک موزه در رودبار، یک موزه در مجموعه میدان شهرداری رشت و یک سایت موزه روباز در منطقه باستانی بویه املش تاسیس می شود.

رئیس میراث فرهنگی گیلان گفت: تاکنون برای تاسیس موزه روباز بویه دو میلیارد ریال از اعتبارات سازمان میراث فرهنگی اختصاص یافته و برای موزه شهرستان رودبار نیز یک میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

سازمان میراث فرهنگی طرح ایجاد موزه های مشارکتی را تهیه کرده است

وی همچنین با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی طرح ایجاد موزه های مشارکتی را تهیه کرده است، یاد آورشد: براساس این طرح اگر بخش خصوصی یک ساختمان تاریخی که تحت تملک مالکیت خصوصی باشد، در اختیار میراث فرهنگی قرار دهد این سازمان بطور مشارکتی در آن موزه ایجاد می کند و درآمد های آن هم متعلق به مالک آن ساختمان خواهد بود.

مجموعه های موزه ای به این اعتبار، نه تنها گنجینه ملی یک کشور بلکه جزئی از اسناد جهانی فرهنگ و تمدن انسانی به حساب می آیند، نگرش جهان امروز به موزه ها به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی چنان است که این نهاد در برنامه ریزی فرهنگی کشور سهم بسزایی دارد.

موزه ها قادر هستند با فراهم آوردن ابزار فرهنگی مختلف زمینه بر خورد و ارتباط فرهنگها و در نتیجه موجبات آشنایی مردم را با فرهنگ این جوامع فراهم کرده و شناخت مردم را در این باره افزایش دهند و از این طریق نیز به باروری فرهنگ کمک کنند و فرصتهای بهره گیری از فرهنگهای دیگر را بوجود آورند، از سوی دیگر با تحقیق در کلمه میراث می توان به روشن شدن گوشه های تاریک تاریخ کمک کرد و همگان از راه دیدن و شناختن این میراثها احساس تحسین در آنها برانگیخته می شود.

پس ضروری است تا با ایجاد امکانات و زیرساختهای گردشگری و تجهیز موزه ها در استانهای مختلف به ویژه گیلان راه حفظ تاریخ و تمدن کشور را فراهم کرد.