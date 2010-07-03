آلمان یک - آرژانتین صفر / ژرمن ها 45 دقیقه تا نیمه نهایی فاصله دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال آلمان امروز شنبه در ورزشگاه "گرین پوینت" کیپ تاون با گل زودهنگام توماس مولر در دقیقه 3 از آرژانتین پیش است. باستین شواین اشتایگر توپی را درون محوطه 18 قدم ارسال کرد و مهاجم بایرن مونیخ با ضربه سر دروازه آرژانتین را گشود.

توماس مولر در "گرین پوینت" دروازه آرژانتین را باز می کند

آرژانتینی ها در این نیمه یک بار دروازه آلمان را توسط کارلوس ته وز باز کردند اما پرچم کمک داور به نشانه آفساید بالا رفت.

این دو تیم در جام جهانی 2006 هم با یکدیگر بازی کرده بودند که آلمان در ضربات پنالتی مقابل حریف خود به برتری رسید.

قضاوت این دیدار بر عهده روشن ایرماتوف ازبکستانی است.