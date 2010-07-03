  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۸

مهاجم برزیلی استقلال:

امیدوارم با استقلال قرارداد ببندم/ حضور در ایران به من آرامش می دهد

امیدوارم با استقلال قرارداد ببندم/ حضور در ایران به من آرامش می دهد

" آندرسون ریکاردو" ابراز امیدواری کرد از سوی کادر فنی تیم فوتبال استقلال مورد تایید قرار بگیرد و با این تیم قرارداد امضا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مهاجم 27 ساله برزیلی که عصر امروز شنبه نخستین تمرینش را با استقلال انجام داد ضمن بیان این مطلب گفت: از کره جنوبی هم پیشنهاد داشتم اما بازی در ایران به من آرامش می دهد و چون می دانم برزیل در ایران طرفداران بسیاری دارد، مایلم در کشور شما به فوتبالم ادامه دهم.

وی ادامه داد: سعی می کنم با عملکرد قابل قبول در تمرینات استقلال نظر کادر فنی این تیم برای عقد قرارداد را جذب کنم و بتوانم در فصل آینده به این تیم کمک کنم.

آندرسون ریکاردو ملقب به دوسانتوس با ابراز تاسف از حذف تیم ملی فوتبال کشورش در رقابتهای جام جهانی گفت: غیبت رونالدینهو و آدریانو برای برزیل گران تمام شد و متاسفم که تیم کشورم از دور رقابتها کنار رفت.

این مهاجم برزیلی سابقه بازی در تیم های بوتافوگو و ریودوژانیرو برزیل و تیم هایی از ترکیه را دارد و در لیگ فصل گذشته ترکیه 11 گل زده است.

کد مطلب 1111422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها