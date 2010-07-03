امیدوارم با استقلال قرارداد ببندم/ حضور در ایران به من آرامش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، این مهاجم 27 ساله برزیلی که عصر امروز شنبه نخستین تمرینش را با استقلال انجام داد ضمن بیان این مطلب گفت: از کره جنوبی هم پیشنهاد داشتم اما بازی در ایران به من آرامش می دهد و چون می دانم برزیل در ایران طرفداران بسیاری دارد، مایلم در کشور شما به فوتبالم ادامه دهم.

وی ادامه داد: سعی می کنم با عملکرد قابل قبول در تمرینات استقلال نظر کادر فنی این تیم برای عقد قرارداد را جذب کنم و بتوانم در فصل آینده به این تیم کمک کنم.

آندرسون ریکاردو ملقب به دوسانتوس با ابراز تاسف از حذف تیم ملی فوتبال کشورش در رقابتهای جام جهانی گفت: غیبت رونالدینهو و آدریانو برای برزیل گران تمام شد و متاسفم که تیم کشورم از دور رقابتها کنار رفت.

این مهاجم برزیلی سابقه بازی در تیم های بوتافوگو و ریودوژانیرو برزیل و تیم هایی از ترکیه را دارد و در لیگ فصل گذشته ترکیه 11 گل زده است.