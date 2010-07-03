به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در دهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور آماده می کند، عصر امروز شنبه نیز تمریناتش را زیر نظر پرویز مظلومی پیگیری کرد.

در شروع این تمرین پرویز مظلومی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و سپس برنامه گرم کردن، کار با توپ ، تمرینات بدنسازی و ترکیبی و تاکتیکی در دستور کار آبی پوشان قرار گرفت.

فرهاد مجیدی کاپیتان استقلال به علت مصدومیت در این تمرین غایب بود و وحید طالب لو و محمد محمدی نیز زیر نظر مربی دروازه بانان این تیم تمرین کردند.

"آندرسون ریکارود" ملقب به دوسانتوس بازیکن 27 ساله برزیلی نیز امروز با حضور در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی نخستین تمرینش را با استقلال انجام داد. کادر فنی استقلال هنوز در مورد این بازیکنان تصمیم گیری نکرده است.

در طول برگزاری این تمرین بازیکنان استقلال که در جریان نتیجه دیدار آلمان و آرژانتین قرار داشتند شکست شاگردان مارادونا را به سوژه اصلی بحث خود تبدیل کرده بودند. دیدار این دو تیم در پایان به پیروزی 4 بر صفر آلمان انجامید.