اصرار العراقیه بر موضع قبلی خود/ کردها پست ریاست جمهوری را حق خود می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق،" اسامه النجفی" از رهبران فهرست العراقیه به رهبری"ایاد علاوی" بار دیگر مدعی حق این فهرست برای تشکیل دولت شد.

وی افزود : العراقیه در ازای دادن پستهای کلیدی به آن ازحق خود چشم پوشی نخواهد کرد .

النجفی تاکید کرد: همه گروههای عراقی باید به قانون اساسی احترام بگذارند والعراقیه باید مامور تشکیل دولت شود.

هشدار به برپایی نشست بی ثمر پارلمان دربرهه کنونی

ازسوی دیگر"حسن السنید" از رهبران ائتلاف دولت قانون برضرورت تو افق درباره روسای سه گانه قبل از برپایی نشست پارلمان تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: دعوت برخی گروهها برای برگزاری جلسه مجلس بدون اتفاق نظر درباره روسای سه قوه روند سیاسی را به سوی مجهولات می کشاند.

السنید بر ضرورت تو افق درباره روسای سه قوه ظرف روزهای آتی تاکید کرد.

ریاست جمهوری حق ائتلاف کردستان است

همچنین " محسن السعدون" از اعضای ائتلاف کردستان ضمن غیر قانونی دانستن توزیع پستهای کلیدی توسط فهرستهای پیروز انتخابات، پست ریاست جمهوری را حق ائتلاف متبوعش دانست.