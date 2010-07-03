اخبار کوتاه ورزشی از استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در مسابقات بین المللی دو و میدانی تونس ورزشکاران و نمایندگان اردبیل با کسب دو مدال طلا خوش درخشیدند.

در مسابقات بین المللی دو و میدانی در کشور تونس جلیل باقری جدی و محمود پناهی در رشته پرتاب وزنه به مدال طلا دست یافتند.

در این مسابقات که با حضور 27 کشور برگزار شد، ورزشکاران اردبیلی عضو تیم ملی در رشته پرتاب وزنه در کلاسهای f 55 و f 54 به مدال طلای این این مسابقات دست یافتند.

برگزاری کلاس داوری کشتی در اردبیل

کلاس داوری کشتی درجه ممتاز و دتبه های یک و دو و سه در اردبیل برگزار شد.

این کلاسها همزمان با برگزاری مسابقات انتخابی جوانان آزاد و مسابقات کشتی نونهالان و نوجوانان فرنگی کار استان یادواره شهید شاپور برزگر در کلاسهای یک و دو و سه B و ممتاز برگزار شد.

کلاس داوری کشتی اردبیل با حضور امامی مدرس کمیته داوران کشور و با حضور بیش از 68 نفر از استانهای گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل برگزار گردید.

قهرمانی نمین در مسابقات کونگ فو استان اردبیل

مسابقات کونگ فو انتخابی استان اردبیل با قهرمانی تیم منتخب شهرستان نمین به پایان رسید. این مسابقات انتخابی با حضور ورزشکاران هفت تیم از شهرستانهای مختلف استان در دو روش آزاد و نیمه آزاد و در دو گروه سنی بزرگسالان و جوانان در سالن ورزش الزهراء نمین برگزار گردید.

در پایان این مسابقات تیمهای منتخب شهرستان نمین، اردبیل و مشگین شهر به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

کوهپیمایی دانشجویان بسیجی در ارتفاعات آبشار گورگور



دانشجویان بسیجی اردبیل به همراه جمعی از بسیجیان شهرستانهای اردبیل، نیر و نمین در ارتفاعات آبشار گورگور منطقه سبلان کوهپیمایی کردند.

در این کوهپیمایی بیش از 200 نفر از بسیجیان استان حضور داشته و شرکت ‌کنندگان مسافت هشت کیلومتری دره آلوارس را تا سرچشمه آبشار گورگور منطقه سبلان پیمودند.

مسئولین برگزاری این کوپیمایی ایجاد شور و نشاط در بین بسیجیان، حفظ نشاط و سلامتی، آمادگی جسمانی و رزمی و تقویت روحیه بسیجیان را از مهمترین اهداف این برنامه عنوان کردند.

ایجاد پیست دو و میدانی در استادیوم تختی گرمی

به گفته سرپرست فرمانداری شهرستان گرمی، پیست دو و میدانی در حاشیه زمین چمن استادیوم تختی این شهرستان ایجاد می شود. عزیز صحرائی در بازدید از استادیوم تختی گرمی با بیان اینکه در اختصاص اعتبارات شهرستان توجه جدی به امر ورزش و تامین امکانات ورزشی گرمی شده است، بر بهره برداری و استفاده بهینه از امکانات موجود تاکید کرد.

وی با انتقاد از اختصاص دو سالن در دورترین نقطه شهر برای ورزش بانوان این شهرستان، افزود: این حرکت باعث شده که این سالنها غیر قابل استفاده و نامناسب باشد و باید سریعا نسبت به جابجائی مناسب سالنها اقدام شود.

سرپرست فرمانداری گرمی از شهردار و مدیر تربیت بدنی خواست که با تسطیح حاشیه زمین چمن استادیوم تختی و نیز تامین اعتبارات لازم اولین پیست دو و میدانی استاندارد این شهرستان احداث شود.