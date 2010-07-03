مرکل با یاکوب زوما و بازیکنان تیم فوتبال آلمان دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان که در حال حاضر در شهر محل برگزاری بازی فوتبال بین آلمان و آرژانتین در چارچوب بازیهای جام جهانی آفریقای جنوبی حضور دارد، بعد از این بازی با اعضای تیم ملی فوتبال کشورش دیدار خواهد کرد.

وی در این سفر همچنین قصد دارد با "یاکوب زوما" رئیس جمهوری آفریقای جنوبی دیدار کرده و از پروژه های توسعه ایالت غربی کیپ بازدید بعمل آورد.

مرکل که پیش از این بازی آلمان و استرالیا را به درستی پیش بینی کرده بود، این بار نیز برد تیم آلمان را با دو گل در برابر آرژانتین پیش بینی کرد. گفتنی است بازی دو تیم آلمان و آرژانتین دقایقی پیش با برتری 4 بر صفر ژرمنها به پایان رسید.