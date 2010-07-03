به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد حسین جهانبخش عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و بودجه این استان با تاکید بر اختصاص بودجه به پروژه های نیمه تمام که تا پایان سال 89 به اتمام خواهند رسید، افزود: در صورت اختصاص بودجه به طرحهای جدید، باید 40 درصد اعتبار آن تا کنون تامین شده باشد تا الباقی آن را در بودجه سال 89 در نظر گیریم.

وی با توجه به سومین سفر رییس جمهور به این استان که تیر ماه سال جاری اتفاق خواهد افتاد و رویکرد فرهنگی دولت در این دوره از سفرها، مدیران این استان را به توجه ویژه به حوزه فرهنگ در تمام برنامه های سازمانی موظف کرد.



مقام عالی دولت در استان خراسان شمالی اعتبارات اختصاص داده شده به این استان را 20 میلیارد ریال اعلام کرد که این رقم با کاهش 12درصدی به 17 میلیارد و پانصد میلبون ریال رسیده است.



وی با بیان اینکه اعتبارات فرهنگی دیگر استانهای هم تراز با خراسان شمالی در کشور حدود 30 تا 35 میلیارد ریال می باشد گفت: با رایزنی و پیگیری در دور سوم سفر هیئت دولت به این استان به افزایش این اعتبارات امید داریم.



جهانبخش همچنین در رابطه با قرار گرفتن خراسان شمالی در رده های پایین جدول در بسیاری از شاخصهای کشور اذعان کرد: این بدان معنی نیست که ما کم کاری کرده ایم و یا مدیران این استان کم کار ند، بلکه جایگاه این استان همین است.



وی تاسیس استان نوپای خراسان شمالی پس از حدود 30 سال در کشور را دلیل پایین بودن این شاخصها در مقابل دیگر استانها عنوان کرد و افزود: نباید این استان را با دیگر استانهای کشور که آنها هم در حال توسعه و بالا بردن سطح شاخصهای خود هستند مقایسه کرد.



استاندار خراسان شمالی با توجه به درخواست و تاکید مدیر کل کانونهای فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان این استان مبنی بر اختصاص اعتبار بیشتر به این حوزه در بوجه سال 89 گفت: هم اکنون استان خراسان شمالی دارای سه کانون فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان می باشد و با اتمام ساخت پنج مرکز دیگر که در حال اجرا می باشند این تعداد به هشت مرکز خواهد رسید در حالی که استان هم تراز ما، خراسان جنوبی هم اکنون دارای 16 مرکز در این زمینه می باشد.



جهانبخش بحث کانون فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان استان را جزو پروژه های استثنا عنوان کرد و تعهد کرد در برنامه بودجه سال 89 استان به این حوزه توجه ویژه ای شود.



معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه با اعلام اینکه این استان در عمده شاخصها در انتهای جدول است، گفت: در بحث حمل و نقل ویژه راه روستایی، طبق محاسبه پروژه های نیمه تمام و جدید، با احداث 55 کیلومتر راه جدید و 180 کیلومتر راه نیمه تمام از طریق اعتبارات استانی و الباقی آن تا400 کیلومتر از طریق اعتبارات ملی تا دو سال دیگر به میانگین کشوری خواهیم رسید.



مجید نادری مناطق محروم استان را در اولویت اجرای این طرح عنوان کرد که شهرستانهای مانه و سملقان و شیروان جزو این مناطق می باشند.