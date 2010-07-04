20 هزار واحد مسکونی مهر امسال تحویل متقاضیان می شود

حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز بر ضرورت جدیت بیشتر تعاونیهای فعال در زمینه ساخت مسکن مهر در استان تاکید کرد و گفت: دولت در این خصوص فقط نقش نظارتی و حمایتی دارد و عمده کار ساخت مسکن باید توسط تعاونیها صورت گیرد.

حجازی بیان داشت : به نظر می رسد که تعاونیها در برخی از شهرستانها در اجرای کارها جدیت ندارند که باید در این خصوص به گونه ای عمل کرد که کارهای ساخت واحدهای مسکونی از سوی اینگونه تعاونی ها با جدیت بیشتری دنبال شود.



استاندار خوزستان ‌شرایطی که دولت در طرح مسکن مهر برای خانه‌دار شدن مردم فراهم کرده بازگشت ناپذیر دانست و گفت: از جمله این شرایط می‌توانیم به زمین رایگان، پرداخت وام برای آماده‌سازی، پرداخت وام 20 تا 25 میلیون تومانی قرض‌الحسنه یعنی با چهار درصد سود برای کار و بازگشت 15 ساله پس از بهره‌برداری اشاره کنیم. انتظار من این است تمام تعاونیها و اعضای آنها نسبت به پرداخت سهم آورده خود اقدام کنند و تا این کار به دلیل کمبود نقدینگی متوقف نشود.

وی گفت: ما در برخی از شهرستانها مشکل زمین داشتیم که این موضوع اخیرا و پس از یک‌ 18 ماه پیگیری مستمر حل شده است. در این شهرستانها زمینها دولتی نبوده و مالکان به راحتی رضایت نمی‌دادند. این مشکل در شهرهایی همچون گتوند و باغملک وجود داشت که هم‌اکنون به نوعی حل شده است.



رئیس کارگروه مسکن استان خوزستان اظهار امیدورای کرد: حداقل 20 هزار واحد تا پایان سال جاری تحویل اعضای تعاونی‌ها داده شود ما نیز تعهداتی برعهده داریم،‌ برای تکمیل و ایجاد زیرساختهای لازم امسال در بخشهای برق، آب و فاضلاب تا اول ورودی شهرکها اعتبارات تامین شده است. زیرساختهای داخل شهرک‌ها نیز در قالب آماده‌سازی و از طریق بانک‌ها اجرا خواهد شد.



حجازی در ادامه عملکرد طرح مسکن مهر در استان خوزستان را با استان‌های دیگر مقایسه کرد و تصریح‌کرد: در بخش واگذاری‌ها همچون واگذاری زمین به نسبت متقاضیان و بدون در نظر گرفتن استان تهران در اغلب شاخصها جز هفت استان اول کشور هستیم. همزمان با ساخت واحدهای مسکونی مهر ساخت مدرسه، مسجد و نیازهای اولیه شهرک‌ها نیز آغاز خواهد شد. یعنی زمانی که خانه‌ها تحویل داده می‌شوند مدرسه‌ها نیز ساخته شده باشد.



وی اظهارداشت:‌ در دو ماه آینده نشستهای شورای مسکن جهش مورد انتظار ما را در بخش عملیات سفت‌کاری و نازک‌کاری نشان خواهد داد. ما از فرمانداران می‌خواهیم که برآورد جدیدی از برنامه‌های خود تا پایان امسال ارائه دهند تا ما به صورت رسمی اعلام کنیم که تعاونی‌ها چند واحد را تحویل خواهند داد.