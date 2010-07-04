شیخی صاحب مدال برنز شد/ دانشجویان ایران در مکان چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در شهر ویگا اسپانیا جریان دارد روز شنبه بهنام بیات در وزن پنجم با یک پیروزی و یک شکست از گردونه مسابقات حذف شد. بیات در دور اول 14 بر 4 " میشل مایگه" از استرالیا را شکست داد. او برای صعود به دور نیمه نهایی به مصاف "کیم هیون" از کره جنوبی رفت و درحالیکه 8 بر 5 از حریف جلو بود در 30 ثانیه پایانی، با دریافت چند اخطار پیاپی از سرداور 10 بر 9 نتیجه را واگذار کرد و حذف شد. در این وزن کره جنوبی طلا گرفت.

همچنین عباس شیخی در وزن چهارم پس از یک دور استراحت، "آنجل مورا" از کوبا را با نتیجه 14 بر 11 شکست داد. وی در ادامه "چن هسون" از تایوان را در راند طلایی شکست داد. شیخی برای رسیدن به فینال مقابل "الکسی واساد زاهانشویلی" از روسیه را پیش رو داشت که در راند طلایی نتیجه را واگذار کرد و برنز گرفت. همین تکواندوکار روس در پایان مدال طلا را به خود اختصاص داد.

در پایان روز سوم این مسابقات در جدول توزیع مدالها کره جنوبی با دو طلا و یک برنز صدرنشین است، اسپانیا با یک طلا و یک نقره در مکان دوم ایستاده و تیم های روسیه، چین تایپه و کوبا یک طلا سوم هستند و ایران با یک نقره و دو برنز چهارم هستند.

یازدهمین دوره رقابتهای تکواندو دانشجویان جهان امروز با برگزاری مسابقات اوزان سوم و ششم خاتمه می باید و از آنجا که رده بندی نهایی بر اساس امتیاز تکواندوکاران محاسبه می شود تیم ایران می تواند با طلای احتمالی این دو عنوان قهرمانی دوره قبل خود را تکرار کند.