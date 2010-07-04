"اکستازی" و "ال اس دی" در صدر مصرف مخدرهای صنعتی / دلایل رشد مصرف

سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی در جهان بیشتر از انواع دیگر مخدرهاست اظهار داشت: از هر چهار نفر یک نفر در جهان به مواد مخدر توهم زا گرایش دارند و در کشور ما نیز بالاترین میزان مصرف مواد متعلق به مخدرهای صنعتی است.

وی با اعلام اینکه میل به مصرف با تغییرات هورمونی بالا می رود، تاکید کرد: حمل و نقل راحت برای فروش و پایین بودن قیمت این مواد از دلایل افزایش مصرف است. از سویی دیگر هنوز عواقب مصرف مواد برای بسیاری از افراد شناخته شده نیست.

صفاتیان تصریح کرد: لذتی که افراد پس از مصرف این مواد تجربه می کنند و تلقی نادرست آنها مبنی بر اینکه مصرف این مواد برایشان کلاس اجتماعی دارد و مباهات از اینکه به دیگران بگویند ما اکستازی یا ال اس دی مصرف می کنیم از دلایل دیگر افزایش مصرف است.

وی اظهار داشت: کاهش قیمت این مواد تاثیر مستقیمی در انگیزه مصرف کنندگان و ترک اعتیاد آنها دارد به طوری که وقتی این مواد با قیمت گرانتری فروخته شوند بسیاری از مصرف کنندگان به دلیل ناتوانی مالی برای ترک رغبت بیشتری پیدا می کنند.

مدیرکل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر بی تفاوتی برخی خانواده ها را در افزایش گرایش افراد به مصرف مواد موثر دانست.

صفاتیان اظهار داشت: کشور ما به دلیل جوان بودن و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای آن در شرایط آسان تری برای پذیرش این مواد و مصرف آن قرار دارد و متاسفانه به دلیل اینکه درمان قطعی برای درمان این مواد وجود ندارد باید بیش از هرچیزی برای پیشگیری تلاش کرد.

وی افزود: برای این کار نیاز است تا پزشکان و مددکاران مراکز درمانی به خوبی دوره های آموزشی را طی کنند و جزواتی برای بالا بردن آگاهی آنها تهیه شود.

صفاتیان مواد مخدر صنعتی را به سه دسته ی مخدر، توهم زا و محرک تقسیم کرد و گفت: هرکدام از این مواد روش مصرف، عوارض و قیمت مختلفی دارند. در مصرف مواد توهم زا که مصرف اکستازی و ال اس دی بیشترین شیوع را در بین افراد دارد، فرد دچار توهم دیداری و شنیداری شده و درک درست از زمان را از دست می دهد، این افراد فواصل را خوب تشخیص نمی دهند و به دلیل بی وزنی و تحت فشار بودن قادر به تشخیص رنگها نیستند و رنگها را درهم آمیخته می بینند. حتی گاهی موارد فکر می کنند صدای رنگها را می شنوند و می بینند و پراکندگی افکار و تحرک آنها نیز بیش از اندازه است.

وی اضافه کرد: مصرف این مواد باعث اختلال در سیستم اعصاب مرکزی شده و افسردگی و اضطراب را در افراد افزایش می دهد. از عوارض جسمانی خشکی دهان و بالا رفتن درجه حرارت بدن و گشاد شدن مردمک چشم، افزایش ضربان قلب و مشکلات کلیه است که بیشتر در رده سنی 25 تا 30 سال مشاهده می شود.

وی در تشریح مواد مخدر محرک نیز گفت: مواد مخدر محرک دومین دسته از مواد مخدر صنعتی هستند که از عوارض مصرف آن باید به مشکلات قلبی و عروقی و اسپاسم عروقی و گرفتگی قلبی اشاره کرد و بسیارهم شایع است.

صفاتیان اظهار داشت: عوارض گوارشی، سردرد، تحریک و عوارض عصبی و حالتهای تهاجمی و افسردگی شایع در این افراد به شدت دیده می شود.

وی گفت: حالتهای مانیاک در این افراد به شدت شایع است که باعث می شود خلق و خوی آنها تغییر کند. فعالیت مغزی آنها کاهش می یابد و فراموشی افکار و خاطرات در آنها زیاد دیده می شود. همچنین کابوسهای شبانه و یا بی خوابیهای مکرر از عوارض شایع مصرف آمفتامین ها و مفتامین ها و کوکائین است.

مدیرکل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر دسته سوم را مواد مخدری همچون تریاک عنوان و تاکید کرد: اکنون در کشور گرایش به همه انواع مواد دیده می شود اما مصرف مواد مخدر سنتی به دلیل مشکلات تهیه آن و قیمت بالا کمتر شده است.