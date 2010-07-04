من همچنان فرزند کردستانم/با نور افکن دنبال مدیر خوب می گشتم

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار شامگاه شنبه و در جلسه خداحافظی با کارکنان و پرسنل استانداری کردستان اظهار داشت: از روزی که به عنوان استاندار کردستان فعالیت خود را آغاز کردم، خبرنگاران از من پرسیدند که خودم را معرفی کنم که اعلام کردم هر چند زاده سمنانم ولی خود را فرزند کردستان می دانم و امروز هم بعد از گذشت چهار سال و شش ماه همچنان خود را فرزند کردستان می دانم.

استاندار سابق کردستان که قرار است روز دوشنبه پست خود را تحویل علیرضا شهبازی دهد در ادامه با اشاره به تلاشهای خود در راستای توسعه و پیشرفت این استان اعلام کرد که در طول دوران مدیریتش در استان کردستان از هیچ تلاشی برای خدمت به مردم و توسعه این منطقه دریغ نکرده و در ادامه نیز در هر مقامی که باشد برای خدمت به مردم استان آماده است.

وی در این جلسه ابتدا به وضعیت استاندار شدنش در استان کردستان اشاره نمود و بیان داشت: من رفاقتی 30 ساله با ریاست محترم جمهوری دارم و زمانی که قرار شد به عنوان استاندار در کردستان مشغول به کار شوم بیش از 26 سال بود که با دکتر احمدی نژاد ارتباط نزدیک داشتم و به همین دلیل یک سال قبل از برگزاری انتخابات در ستاد انتخاباتی وی مشغول به کار شدم و روز بعد از انتخابات هم در سال 84 به محل کارم برگشتم.

استاندار سابق کردستان گفت: بعد از گذشت یک ماه از آغاز به کار دولت، به دعوت ریاست محترم جمهوری قرار شد که به عنوان استاندار گلستان فعالیت کنم که بنا به دلایلی اجرایی نشد و سپس برنامه ریزی برای استاندار شدن من در مازندران و حتی همدان نیز به مراحل نهایی رسید که در پایان خداوند این توفیق را نصیب من کرد که به عنوان خدمتگزار مردم استان کردستان در طول چهار سال و شش ماه گذشته منصوب شوم.

نجار افزود: من در چهار سال گذشته با عشق و علاقه به مردم این استان خدمت کردم و قسم می خورم که حتی یک بار هم بدون وضو دستوری نداده و پشت میز ننشستم و امروز نیز به کارنامه خود افتخار می کنم ولی معتقدم که در مقابل حضور حماسی و همچنین ولایت مداری مردم کردستان هیچ اقدامی انجام نداده ام چرا که مردم این استان را لایق خدمت بیشتری می دانم.

استاندار سابق کردستان بیان داشت: من قسم می خورم که در دوران مدیریتم در استان حتی یک روز را هم به مرخصی نرفتم و تمامی روزهای تعطیل نیز در محل کارم حضور داشتم و به آن هم افتخار می کنم چرا که مردم این استان را لایق و شایسته هر نوع خدمتی می دانم و معتقدم که باید برای این مردم کارها و خدمات بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین به روند انتخاب مدیران در زمان استانداری خود در کردستان اشاره نمود و افزود: من سعی و تلاش داشتم که از مدیرانی لایق و کارآمد استفاده کنم و به همین دلیل در اکثر اوقات با نورافکن دنبال آدمهای کاردان برای سپردن پستهای مدیریتی می گشتم.

نجار در پایان گفت: انتخاب روند مدیران در پستهای گوناگون را بر اساس دو اصل مهم همراهی با دولت و تعهد انتخاب کردم و به کسانی که خود به دنبال پستهای مدیریتی می گشتند، پست ندادم و خودم ضمن شناسایی به افراد کاردان پیشنهاد کار در استان را مطرح می کردم.

در این دیدار که با حضور کلیه کارکنان، معاونین و مدیران کل ستادی استانداری کردستان برگزار گردید، علاوه بر اسماعیل نجار، مدیر کل دفتر فنی، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی، مدیر کل اداری و مالی، مدیر کل امور اجتماعی، مدیر کل رسدیگی به شکایات و معاون پشتیبانی استاندار کردستان نیز در سخنانی به بیان ویژگی های کاری اسماعیل نجار پرداخته و از وی تجلیل و تقدیر کردند.