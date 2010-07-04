به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند در 13 قسمت 10 دقیقه‌ای تهیه شده و روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 15:20 پخش و تکرار آن همان روز ساعت 23:15 روی آنتن شبکه خبر می‌رود. این مستند به موضوعاتی همچون حضور چشمگیر دانشجویان ایرانی در کشور مالزی، نقاط قوت و ضعف دانشگاه‌های مالزی، چالش‌های توسعه در مالزی و ... می‌پردازد.

- کتاب پوست اندازی یا پرونده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به نویسندگی دکتر جهاندار امیری از سوی انتشارات سروش درقطع وزیری وشمارگان 3000 منتشر شد.

ـ برنامه "اردوهای هجرت" پنجشنبه 17 تیرماه ساعت 19:10 به مدت 35 دقیقه از شبکه دو روی آنتن می‌رود.