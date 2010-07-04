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۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

اخبار تلویزیون/

مستند "مالزی" از شبکه خبر پخش می‌شود

مستند "مالزی" از شبکه خبر پخش می‌شود

مستند "مالزی" به تهیه‌کنندگی مهدی سلطانی از شبکه خبر روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند در 13 قسمت 10 دقیقه‌ای تهیه شده و روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 15:20 پخش و تکرار آن همان روز ساعت 23:15 روی آنتن شبکه خبر می‌رود. این مستند به موضوعاتی همچون حضور چشمگیر دانشجویان ایرانی در کشور مالزی، نقاط قوت و ضعف دانشگاه‌های مالزی، چالش‌های توسعه در مالزی و ... می‌پردازد.

- کتاب پوست اندازی یا پرونده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به نویسندگی دکتر جهاندار امیری  از سوی انتشارات سروش  درقطع وزیری وشمارگان 3000 منتشر شد. 

ـ برنامه "اردوهای هجرت" پنجشنبه 17 تیرماه ساعت 19:10 به مدت 35 دقیقه از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 1111485

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