تعداد تیمهای شرکت کننده در مسابقات بین المللی کشتی کودک باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سریک ژوماشف شامگاه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: کشتی ایران، یکی از کشورهای فعال در عرصه جهانی است و به همین دلیل شاهد پیکارهای خوب از ورزشکاران این کشور در رقابتهای مختلف هستیم.

وی خاطرنشان کرد: این مهم بطوری است که حتی در تیمهای پایه خود را نشان می دهد و امروز شاهد حضور و کشتی های خوب از ورزشکاران ایران در رقابتهای کشتی بین المللی روز جهانی کودک هستیم.

به گفته وی، همچنین حضور تیمهای مطرح مانند گرجستان و ترکیه نیز بر اهمیت و بالا بودن سطح کمی و کیفی این رقابتها افزوده است.



سرمربی تیم ملی کشتی نوجوانان قزاقستان افزود: استان گلستان یکی از استانهای جذاب و زیبا در ایران است و طبیعت خوب و خوش آب و هوائی دارد و میزبان خوبی تا این لحظه از رقابتها در همه زمینه ها اعم از هتل و غذا و محل برگزاری رقابتها بوده است.

وی در خصوص داوری این پیکارها گفت: از آنجائی که بیشترین داوران حاضر در این رقابتها ایرانی هستند و آنها هم جزو داوران بین المللی هستند، سطح داوری ها نیز بسیار خوب، مطلوب و راضی کننده بوده است.