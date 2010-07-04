  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

تعداد تیمهای شرکت کننده در مسابقات بین المللی کشتی کودک باید افزایش یابد

تعداد تیمهای شرکت کننده در مسابقات بین المللی کشتی کودک باید افزایش یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم کشتی نوجوانان قزاقستان گفت: تعداد تیمهای شرکت کننده در مسابقات بین المللی کودک باید افزایش یابد زیرا این کار باعث می شود تا هم سطح کیفی رقابتها بالاتر رود و هم کشتی گیران بیشتر و بهتر خود را محک زده و آزمایش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سریک ژوماشف شامگاه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: کشتی ایران، یکی از کشورهای فعال در عرصه جهانی است و به همین دلیل شاهد پیکارهای خوب از ورزشکاران این کشور در رقابتهای مختلف هستیم.

 
وی خاطرنشان کرد: این مهم بطوری است که حتی در تیمهای پایه خود را نشان می دهد و امروز شاهد حضور و کشتی های خوب از ورزشکاران ایران در رقابتهای کشتی بین المللی روز جهانی کودک هستیم.
 
به گفته وی، همچنین حضور تیمهای مطرح مانند گرجستان و ترکیه نیز بر اهمیت و بالا بودن سطح کمی و کیفی این رقابتها افزوده است.
 
سرمربی تیم ملی کشتی نوجوانان قزاقستان افزود: استان گلستان یکی از استانهای جذاب و زیبا در ایران است و طبیعت خوب و خوش آب و هوائی دارد و میزبان خوبی تا این لحظه از رقابتها در همه زمینه ها اعم از هتل و غذا و محل برگزاری رقابتها بوده است.
 
وی در خصوص داوری این پیکارها گفت: از آنجائی که بیشترین داوران حاضر در این رقابتها ایرانی هستند و آنها هم جزو داوران بین المللی هستند، سطح داوری ها نیز بسیار خوب، مطلوب و راضی کننده بوده است.
کد خبر 1111493

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها