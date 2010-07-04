داوری مسابقات بین المللی کشتی کودک مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرازد عال مف شامگاه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: داوری این دوره از مسابقات کم اشتباه بود تا حقی از ورزشکاران ضایع نشود.

وی اظهار داشت: سطح فنی این رقابتها باتوجه به حضور تیمهای مطرح و صاحب نام کشتی جهان، بسیار بالا و بهترین مکان و زمان برای محک زدن کشتی گیران ماست.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشتی گیران در این رقابتها بسیار جنگنده و خوب ظاهر شدند و این نشان می دهد که بر روی تیمهای پایه در آن کشورها به خصوص ایران کار شده است.



به گفته این مربی، حضور در رقابتهای المپیک سنگاپور و بازیهای آسیایی تایلند از هر رویدادی برای ما مهمتر و با اهمیت تر است.

وی افزود: به همین دلیل با ورزشکارانی که سهمیه رقابتهای المپیک را کسب کرده اند به رقابتهای بین المللی روز جهانی کودک آمده ایم.