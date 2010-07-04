تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سیزدهم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهارم جولای سال 2010 میلادی.

- یازدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی دانشجویان جهان در شهر ویگا اسپانیا امروز به پایان می رسد که رضا نادریان و روح الله طالبی در اوزان سوم و ششم به مصاف رقیبان خود می‌روند.

- مسابقات جودو بین‌المللی جایزه بزرگ روسیه امروز به پایان می رسد که 503 جودوکار از 54 کشور جهان در شهر مسکو به رقابت با یکدیگر پرداختند.

- چهارمین روز چهاردهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا امروز در ویتنام با حضور نمایندگان ایران پیگیری می شود.

- پرسپولیس که برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی آلمان شده است، امروز در دیداری دوستانه به مصاف تیمی محلی از شهر دورتموند می‌رود.

