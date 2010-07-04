  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۸:۴۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری رقابت‌های تکواندو قهرمانی دانشجویان جهان و برگزاری چهاردهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سیزدهم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهارم جولای سال 2010 میلادی.

- یازدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی دانشجویان جهان در شهر ویگا اسپانیا امروز به پایان می رسد که رضا نادریان و روح الله طالبی در اوزان سوم و ششم به مصاف رقیبان خود می‌روند.

- مسابقات جودو بین‌المللی جایزه بزرگ روسیه امروز به پایان می رسد که 503 جودوکار از 54 کشور جهان در شهر مسکو به رقابت با یکدیگر پرداختند.

- چهارمین روز چهاردهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا امروز در ویتنام با حضور نمایندگان ایران پیگیری می شود.

- پرسپولیس که برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی آلمان شده است، امروز در دیداری دوستانه به مصاف تیمی محلی از شهر دورتموند می‌رود.

کد خبر 1111502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها